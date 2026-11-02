Quảng Trị đầu tư 600 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng đường Xuyên Á

Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, tuyến đường Xuyên Á nối quốc lộ 1 với quốc lộ 12A ở tỉnh Quảng Trị đang xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Ngày 2-11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 558D (đường Xuyên Á) với tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỉ đồng.

Theo quyết định, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 24,6km, điểm đầu giao với quốc lộ 1 tại Km608 + 800, thuộc xã Hòa Trạch; điểm cuối giao với quốc lộ 12A tại đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh (Km22 + 350), thuộc xã Tuyên Hóa. Tuyến đi qua địa bàn các xã Hòa Trạch, Trung Thuần và Tuyên Hóa.

Về quy mô, đoạn từ Km0 đến Km9 + 500, dài khoảng 9,5km, sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe.

Đoạn còn lại dài khoảng 15,1km, từ Km9 + 500 đến Km24 + 600, được sửa chữa, tăng cường trên nền và mặt đường hiện trạng, theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe. Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1.

UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 558D (đường Xuyên Á) với tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỉ đồng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối theo trục Đông - Tây, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và vận chuyển hàng hóa.

Tuyến đường sau khi nâng cấp cũng sẽ góp phần kết nối khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, khu công nghiệp xi măng tập trung, đường bộ cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1 và cảng Hòn La.

Dự án cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị trung tâm Ba Đồn, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của địa phương.

Như Tuổi Trẻ phản ánh trước đó, sau hơn 10 năm đưa vào khai thác, tuyến đường Xuyên Á nối quốc lộ 1 với quốc lộ 12A ở tỉnh Quảng Trị đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.