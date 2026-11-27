Nút giao Điện Biên Phủ (đường theo phương ngang) và tuyến tránh quốc lộ 1 qua Đồng Hới không thể thi công vì nhà đầu tư BOT không đồng ý - Ảnh: QUANG HÀ

Ngày 27-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị có thông báo kết luận của ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh - về việc đấu nối các tuyến đường vào hệ thống đường bộ do nhà đầu tư BOT quản lý, khai thác.

Yêu cầu bàn giao mặt bằng từ đầu tháng 12

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh là nhà đầu tư 2 dự án BOT, gồm tuyến quốc lộ 1 tránh Đồng Hới và tuyến quốc lộ 1 tránh các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy cũ.

Quảng Trị đầu tư 2 tuyến đường vuông góc, giao cắt với 2 tuyến BOT này, nhưng nhà đầu tư không đồng ý đấu nối. 2 dự án giao thông mới có tổng vốn 250 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thành.

Theo kết luận, các vướng mắc về đấu nối phải được tháo gỡ khẩn trương, đúng pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với nhà đầu tư.

Trước mắt, Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư BOT bàn giao mặt bằng trước ngày 1-12 cho hai nút giao: đường Điện Biên Phủ giao với tuyến tránh Đồng Hới tại km665+640 quốc lộ 1 và trục đường Dinh Mười giao với quốc lộ 1 tại km677+116.

Cụ thể, đường Điện Biên Phủ dài hơn 1,4km, rộng 36m, nối cầu Nhật Lệ 2 với tuyến tránh quốc lộ 1, được đầu tư 165 tỉ đồng từ vốn Ngân hàng Thế giới. Công trình xong từ giữa năm 2023 nhưng nút giao vẫn dang dở, khiến xe từ cầu Nhật Lệ 2 chưa thể ra tuyến tránh để đi tiếp lên đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam.

Đầu năm nay, nút giao này được thi công với vốn hơn 20 tỉ đồng. Nhà thầu vào công trường từ tháng 3 và đã làm xong một cống hộp. Đến cuối tháng 5, nhà đầu tư BOT gửi đơn đến Công an tỉnh và Công an phường Đồng Hới tố cáo việc phá dỡ mái ta luy nền đường làm phá hoại kết cấu công trình đường bộ. Công trình sau đó dừng thi công.

Trong khi đó đường Dinh Mười dài hơn 4km, đi qua xã Ninh Châu và xã Quảng Ninh, có vốn 91 tỉ đồng. Đường thuộc dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và dự kiến hoàn thành cuối tháng 12. Tuyến nằm trên trục đông - tây, nối quốc lộ 1 với các khu vực kinh tế và mở rộng không gian phát triển hai xã theo hướng biển.

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình, nếu không đấu nối được với đường BOT thì ADB sẽ đóng khoản vay trong năm 2026. Khi đó công trình có thể không được nghiệm thu, thanh toán đúng hạn và dự án đối mặt nguy cơ bị cắt vốn.

Nút giao thứ ba nằm ở đường vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại km765+970 quốc lộ 1. Với nút giao này, nhà đầu tư được đề nghị bàn giao mặt bằng ngay sau khi có giấy phép thi công.

Đường Dinh Mười cơ bản hoàn thành, nhưng không thể kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 (đường theo phương ngang) - Ảnh: QUANG HÀ

Đồng hành gỡ bài toán doanh thu cho nhà đầu tư

Lý do chính khiến nhà đầu tư không đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công nút giao là lo bị sụt giảm doanh thủ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh được đề nghị khẩn trương rà soát nguyên nhân có thể làm sụt giảm doanh thu của dự án. Công ty cũng phải hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 1-12 để được xem xét.

Với vai trò bên ký hợp đồng BOT, Cục Đường bộ Việt Nam được đề nghị hướng dẫn và phối hợp với nhà đầu tư. Hai bên sẽ xử lý việc sụt giảm doanh thu thu phí khi các tuyến đường do địa phương đầu tư đấu nối vào dự án BOT, theo quy định pháp luật và hợp đồng đã ký.

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành với nhà đầu tư và Bộ Xây dựng khi rà soát và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án điều chỉnh tài chính dự án.

Các chủ đầu tư nút giao phải thi công ngay khi nhận mặt bằng. Mục đích là hoàn thành công trình đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư.