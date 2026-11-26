Một dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành ở phường Nam Đông Hà, Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 26-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh này vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 35,3m² sàn/người. Mỗi người có tối thiểu 12m² sàn, đến năm 2030 tỉnh không còn nhà đơn sơ.

Đồng Hới dẫn đầu về dự án nhà ở thương mại

Toàn tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành thêm gần 19 triệu m² sàn nhà ở. Nhà dân tự xây chiếm phần lớn với 10,2 triệu m². Phần còn lại gồm nhà ở thương mại 7,4 triệu m² (38.200 căn), nhà ở xã hội 1,3 triệu m² (24.100 căn) và nhà ở công vụ 49.000m² (1.642 căn).

Nhà dân tự xây cũng cần nhiều vốn nhất, chủ yếu từ tích lũy của các hộ gia đình với 77.200 tỉ đồng. Nhà ở thương mại cần 75.800 tỉ đồng từ nhà đầu tư.

Vốn cho nhà ở xã hội là 14.000 tỉ đồng, huy động chủ yếu từ xã hội hóa, tín dụng ưu đãi và Ngân hàng Chính sách xã hội, dự kiến có thêm ngân sách nhà nước. Nhà ở công vụ cần 430 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Với nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư, tỉnh đã chấp thuận chủ trương 69 dự án đang triển khai, tổng mức đầu tư 106.917 tỉ đồng trên diện tích 2.069ha. Các dự án này tạo ra 45.790 căn, gồm 31.700 căn nhà ở thương mại và 14.100 căn nhà ở xã hội. Riêng phường Đồng Hới có 22 dự án, nhiều nhất tỉnh.

Ngoài ra tỉnh dự kiến đề xuất thêm 38 dự án với tổng mức đầu tư 64.200 tỉ đồng trên 2.146,9ha. Phường Đồng Hới có 9 dự án, xã Ninh Châu và phường Đông Hà mỗi nơi 5 dự án. Lớn nhất về vốn là khu đô thị hỗn hợp phía Bắc xã Ninh Châu, 10.080 tỉ đồng trên 285,5ha. Khu đô thị hỗn hợp và du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích lớn nhất, 750ha, vốn 3.800 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2040.

Quảng Trị cần huy động 167.500 tỉ đồng từ nhiều nguồn để làm nhà ở từ nay đến 2030 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hơn 7.200 căn nhà ở xã hội đã được chấp thuận

Ở danh mục nhà ở xã hội, 12 dự án đã được chấp thuận với 7.259 căn trên 37ha, tổng diện tích sàn 616.000 m². Phường Đồng Hới có 8 dự án với 5.212 căn. Lớn nhất là dự án phía Đông đường Phùng Hưng với 1.162 căn, tiếp đến Đức Ninh Đông với 1.000 căn. Phường Đồng Thuận có 3 dự án. Khu kinh tế Hòn La ở xã Phú Trạch có một dự án 309 căn dành cho cán bộ và công nhân.

Tỉnh còn dự kiến 63 khu vực làm nhà ở xã hội với tổng diện tích 155,1ha. Nhiều khu dùng quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại. Khu lớn nhất rộng 28ha ở phường Đông Hà, dành cho lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý là danh mục dự kiến nhà ở công vụ gồm 19 dự án với 369 căn và vốn 224 tỉ đồng, đều hoàn thành dự kiến năm 2028. 19 dự án này đều thuộc 19 xã, đặc khu vùng sâu xa như xã Thượng Trạch có 30 căn, vốn 18,2 tỉ đồng, xã Dân Hóa có 25 căn, vốn 15,1 tỉ đồng.

Kế hoạch cũng có loại hình nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh, nhưng chưa có số liệu cụ thể.

Ở danh mục hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư, 125 dự án đã được chấp thuận. Nhiều khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, lớn nhất là khu Trung Giang ở xã Bến Hải, vốn 518 tỉ đồng trên 67,6ha. Nhà ở cho người có công, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng còn chờ quyết định của cấp có thẩm quyền. Sở Xây dựng chủ trì thực hiện kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu.