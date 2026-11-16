Quảng Ninh thí điểm 'bệnh viện xã hội chủ nghĩa'

Quảng Ninh phê duyệt đề án thí điểm bệnh viện xã hội chủ nghĩa tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí - Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiều 16-11, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, cho biết Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường vừa ký phê duyệt đề án xây dựng thí điểm mô hình "Bệnh viện xã hội chủ nghĩa" tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Theo đề án giai đoạn 2026-2030, mô hình được xây dựng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí hướng đến thay đổi phương thức quản trị và phục vụ, lấy người bệnh, người dân và nhân viên y tế làm trung tâm.

Bệnh viện không chỉ tập trung nâng cao năng lực khám chữa bệnh mà còn phải chủ động phát hiện, hỗ trợ những người có nguy cơ không thể tiếp tục điều trị do hoàn cảnh kinh tế, xã hội.

Sàng lọc người bệnh khó khăn ngay từ cửa tiếp đón

Theo đề án, bệnh viện sẽ thiết lập quy trình 5 bước gồm: phát hiện, đánh giá nhu cầu, phân loại, hỗ trợ hoặc kết nối nguồn lực và theo dõi kết quả.

Các nhóm được ưu tiên gồm người có công, đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người ở xa, người không có người chăm sóc và những trường hợp có nguy cơ gián đoạn điều trị.

Hỗ trợ không chỉ dừng ở viện phí mà còn bao gồm suất ăn, chi phí đi lại, lưu trú, nhu yếu phẩm, tư vấn chính sách và hỗ trợ tâm lý - xã hội.

Đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu 100% người bệnh thuộc nhóm yếu thế hoặc có nguy cơ khó khăn được phát hiện, đánh giá nhu cầu hỗ trợ; ít nhất 95% nhu cầu hỗ trợ đủ điều kiện được đáp ứng phù hợp. Đặc biệt, tỉ lệ người bệnh không phải trì hoãn, gián đoạn hoặc từ bỏ điều trị vì khó khăn kinh tế phải đạt ít nhất 99%.

Một chi tiết gần gũi với người bệnh là chương trình "Bữa sáng yêu thương". Những người bệnh đủ điều kiện, phải nhịn ăn để thực hiện xét nghiệm sẽ được xem xét hỗ trợ suất ăn sau khi lấy mẫu, giúp giảm bớt chi phí và những khó khăn trong hành trình khám chữa bệnh.

Bệnh viện cũng dự kiến triển khai mô hình "Mái ấm người nhà người bệnh", từng bước bố trí nơi nghỉ, khu vệ sinh, nước uống và các tiện ích thiết yếu cho người nhà, đặc biệt là những người từ xa đến chăm sóc bệnh nhân nặng hoặc điều trị dài ngày.

Hướng tới bệnh viện 1.500 giường, 10 trung tâm chuyên sâu

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí không phải từ bỏ điều trị vì khó khăn kinh tế đạt ít nhất 99%. Bệnh viện sẽ sàng lọc người bệnh khó khăn ngay từ cửa tiếp đón - Ảnh: TIẾN THẮNG



Không chỉ đổi mới cách phục vụ, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, hiện đại, thông minh, xanh và nhân văn, quy mô 1.500 giường, hoàn thiện 10 trung tâm chuyên sâu.

Điểm chất lượng bệnh viện phấn đấu đạt ít nhất 4,8/5; tỉ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học đạt 70%. Bệnh viện cũng hướng tới ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, quản trị bằng dữ liệu, giảm thủ tục và thời gian chờ của người bệnh.

Một định hướng đáng chú ý khác là phát triển mô hình "Bệnh viện không tường", kết nối bệnh viện với y tế cơ sở, gia đình và người bệnh để mở rộng hoạt động sàng lọc, quản lý bệnh mạn tính, tư vấn từ xa và theo dõi sức khỏe sau xuất viện.

Hiện bệnh viện đã triển khai hơn 15.700 kỹ thuật, làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép thận, ECMO; mỗi năm thực hiện trên 16.000 ca phẫu thuật. Năm 2025, tỉ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 97,1%, ngoại trú đạt 96,9%.

Đề án cũng nhấn mạnh việc chăm lo sức khỏe, an toàn và đời sống nhân viên y tế, xây dựng môi trường làm việc nhân văn, hạn chế nguy cơ nghề nghiệp và tạo động lực để đội ngũ gắn bó lâu dài.

Theo đề án, "Bệnh viện xã hội chủ nghĩa" không phải là một loại hình bệnh viện mới về pháp lý, cũng không thay thế các tiêu chuẩn chuyên môn hiện hành. Đây là mô hình phát triển và quản trị bệnh viện công lập theo hướng tích hợp chất lượng chuyên môn, công bằng, nhân văn, minh bạch và trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xây dựng một bệnh viện lớn hơn, hiện đại hơn mà còn là bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, không bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn.