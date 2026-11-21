UBND phường Chánh Hưng vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé, với đơn giá bồi thường cao nhất là 222,4 triệu đồng/m² trên đường Dương Bá Trạc - Ảnh: TRÍ ĐỨC



UBND phường Chánh Hưng vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh với đơn giá bồi thường cao nhất 222,4 triệu đồng/m² trên đường Dương Bá Trạc - đoạn từ đường Phạm Thế Hiển đến cầu sông Xáng, áp dụng cho đất ở đô thị, vị trí 1 (một mặt tiền đường và một mặt hẻm).

Đáng chú ý, mức giá này cao hơn khoảng 62 triệu đồng/m² so với đơn giá quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 87/2025 của HĐND TP.HCM.

Đường Âu Dương Lân (trọn đường) đứng vị trí thứ hai khi có đơn giá bồi thường hơn 203,4 triệu đồng/m². Mức giá này áp dụng với đất ở tại đô thị, vị trí 1, có một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Bên cạnh đó, đường Phạm Thế Hiển (đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Hiệp Ân 1) cũng có giá bồi thường cao, với hơn 191,8 triệu đồng/m² đối với đất ở tại đô thị, vị trí 1, một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Cũng theo quyết định của UBND phường Chánh Hưng, bồi thường đất nông nghiệp (tùy vị trí, loại đất) có đơn giá 11,7 - 17 triệu đồng/m².

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh đi qua địa bàn phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng dài khoảng 4,2km.

Dự án có mục tiêu tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470ha.

Ngoài ra sẽ xây dựng kè, làm mới tuyến đường, và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến như lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè, tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỉ đồng.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 6.229 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 1.636 hộ dân cần giải tỏa mặt bằng.

Mới đây, UBND TP.HCM cũng ban hành văn bản gồm 16 bước để thực hiện việc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Ông Bé và rạch nhánh.

TP.HCM đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31-3-2027.



16 bước gấp rút giải phóng mặt bằng dự án rạch Ông Bé ở TP.HCM Dự án cải tạo rạch Ông Bé ở TP.HCM có gần 6 tháng để hoàn tất bồi thường, giải tỏa nhà đất và bàn giao mặt bằng. Thành phố chia công việc thành 16 bước, đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31-3-2027.



