Rất đông người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đoạn 2 chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi qua phường Chánh Hưng tham gia hội nghị sáng 18-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng 18-11, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chánh Hưng, TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi (đoạn 2) qua địa bàn phường.

Phấn đấu giao mặt bằng vào tháng 3-2027

Dự án thành phần này có chiều dài khoảng 2,1km, kéo dài từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, dọc đường Phạm Thế Hiển. Đây là 1 trong 4 dự án thành phần thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi.

Toàn bộ dự án có chiều dài khoảng 8,8km, ảnh hưởng đến khoảng 6.100 trường hợp nhà ven kênh, với tổng mức đầu tư 49.000 tỉ đồng. Đây cũng là dự án di dời nhà ven kênh có quy mô vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Ông Ngô Văn Được, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Được, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết tuyến đường Phạm Thế Hiển đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông, thoát nước cho khu vực phường Chánh Hưng.

Tuy nhiên do tình trạng bồi lắng và ô nhiễm môi trường nhiều năm qua, khu vực ven kênh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi triều cường và ngập nước, làm tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng dân cư.

Nhằm giảm thiểu triệt để tình trạng trên, đồng thời nâng cao khả năng thoát nước, chỉnh trang đô thị và từng bước nâng cao chất lượng sống, cuộc sống cho người dân, HĐND TP.HCM đã có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân.

Dự án thành phần này sẽ ảnh hưởng khoảng 2.060 hộ dân. Trong đó có 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần, 158 trường hợp giải tỏa một phần. Phường Chánh Hưng đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 3-2027.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM - chủ đầu tư, thông tin dự án sẽ triển khai bao gồm các hạng mục xây dựng khoảng 2,1km kè khu bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển theo quy hoạch.

Xây dựng mở rộng cầu Hiệp Ân và cầu Mật, đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hộc kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng dọc đường Phạm Thế Hiển cùng công viên cây xanh.

Dự án đoạn 2 có tổng mức đầu tư khoảng 13.608 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 10.924 tỉ đồng.

"Hiện nay đơn vị đang triển khai các bước tư vấn để thực hiện các bước tiếp theo là lập các báo cáo nghiên cứu khả thi. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, hanh thông thì dự kiến công trình sẽ được khởi công vào quý 3-2027", ông Thắng nói.

Hộ có trên 7 nhân khẩu được bố trí thêm suất tái định cư

Tại hội nghị, trả lời người dân nêu thắc mắc về đơn giá bồi thường, phương án bố trí tái định cư..., ông Đoàn Văn Bàn - Trưởng phòng bồi thường và phát triển quỹ đất thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng - cho biết phường đang triển khai các bước cụ thể để làm cơ sở tính tiền bồi thường.

Theo đó, phương án giá đất bồi thường sẽ được niêm yết công khai để người dân theo dõi, dự kiến vào giữa tháng 12-2026, sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi người dân.

Người dân thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án nêu câu hỏi, thắc mắc tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Về tái định cư, ông Bàn thông tin trong tổng số 2.042 trường hợp bị giải tỏa toàn phần, có 817 trường hợp có nhu cầu tái định cư, chiếm khoảng 40%. Địa điểm tái định cư dự kiến là khu đất số 400 đường Nguyễn Duy. Hiện UBND phường Chánh Hưng đã có văn bản gửi cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt xây dựng.

Cũng theo ông Bàn, căn cứ quy định hiện hành, các trường hợp bị thu hồi toàn bộ nhà, đất sẽ được bố trí tái định cư. Riêng những hộ có trên 7 nhân khẩu sẽ được xem xét bố trí thêm một suất tái định cư bằng căn hộ.

Đối với những trường hợp có vướng mắc riêng liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, người dân có thể liên hệ trực tiếp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Dự án cải tạo bờ Nam kênh Đôi (qua hai phường Chánh Hưng và Bình Đông) - Ảnh: TRÍ ĐỨC