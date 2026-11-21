Khu vực bị người dân phản ánh đổ đất đá san lấp mặt biển Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó một số trang mạng xã hội đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh xe tải vận chuyển đất đá vào khu vực trên đổ đất, đá xuống mặt biển, nhiều máy xúc hoạt động san gạt, tạo mặt bằng tại một dự án nghỉ dưỡng dưới chân đèo Lương Sơn (phường Bắc Nha Trang).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng sau đó đã có văn bản giao UBND phường Bắc Nha Trang và các sở, ngành khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có.

Đề nghị chủ đầu tư tạm dừng các hoạt động

Thời điểm máy múc, xe tải hoạt động tại khu vực bờ biển ở phường Bắc Nha Trang được người dân quay - Ảnh cắt từ clip

Theo UBND phường Bắc Nha Trang, ngày 18-11, đơn vị này tổ chức kiểm tra dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư, liên quan đến nội dung phản ánh nêu trên.

Qua kiểm tra hiện trạng khu vực mặt biển, không có tình trạng san lấp lấn biển mới, phần diện tích hiện hữu đã hình thành nhiều năm về trước, không phát hiện phương tiện vận chuyển vật liệu từ bên ngoài vào dự án nhằm mục đích san lấp lấn biển.

Quan sát bằng mắt thường, có dấu vết san gạt mặt bằng trên phần diện tích hiện hữu đã hình thành trước đây tại khu vực phía trước dự án với chiều dài khoảng 30m, chiều rộng khoảng 10-15m, cao hơn mặt nước biển tại thời điểm kiểm tra khoảng 1m.

Ngoài ra trong khuôn viên dự án có nhiều hạng mục đã được xây dựng trước đây. UBND phường đề nghị chủ đầu tư tạm dừng các hoạt động tại khu vực dự án, cung cấp hồ sơ đất đai, xây dựng của dự án.

Ngày 19-11, phường nhận được văn bản của Công ty TNHH Phú Hưng Phát báo cáo thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort.

Doanh nghiệp này cho biết thời gian qua tổ chức dọn dẹp, vệ sinh mặt bằng, thu gom rác thải, vật liệu và các loại đất đá, phế thải tồn đọng trong khu vực dự án nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, công tác quản lý mặt bằng.

Đối với khu vực tiếp giáp biển, các công việc thực tế chỉ thu gom rác thải, vật liệu và xử lý các tồn đọng hiện hữu, đảm bảo vệ sinh môi trường, không nhằm mục đích tạo lập mặt bằng, mở rộng diện tích dự án về phía biển.

Về nội dung phản ánh việc thay đổi đường bờ biển hoặc mở rộng mặt bằng về phía biển, doanh nghiệp sẽ phối hợp với đơn vị chuyên môn đối chiếu hồ sơ tọa độ, ranh giới dự án với hình ảnh hiện trạng được ghi nhận qua các thời kỳ.

Dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, không san lấp, lấn biển

Toàn cảnh khu vực bị người dân phản ánh đổ đất đá san lấp mặt biển Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

UBND phường Bắc Nha Trang cho hay qua kiểm tra thực địa, đối chiếu bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án được phê duyệt, vị trí theo nội dung phản ánh và chủ đầu tư xác định là dải đất dài khoảng 60m rộng từ 10m đến 20m nằm trong ranh giới dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 2-11-2009.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500, vị trí như phản ảnh và chủ đầu tư xác nhận được quy hoạch là đất bãi cát và mặt nước, không có dải đất như hiện trạng.

Khu vực theo nội dung phản ảnh không nằm trong quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, vì vậy yêu cầu chủ đầu tư dừng tất cả các hoạt động xây dựng tại vị trí nêu trên.

Chính quyền phường Bắc Nha Trang cũng cho rằng vị trí có thông tin phản ánh là phần đất hiện trạng có dạng kè đất tạo bãi tắm đã hình thành nhiều năm về trước.

Do không có đầy đủ thông tin để xác minh chính xác thời điểm hình thành của kè đất tạo bãi tắm này, UBND phường đối chiếu hiện trạng thực tế với dữ liệu hình ảnh vệ tinh mang tính chất tham khảo.

Theo hình ảnh vệ tinh, kè đất tạo bãi tắm nêu trên được hình thành khoảng năm 2015; hiện trạng khu vực qua các năm từ 2015 đến nay cơ bản không có sự thay đổi, không có dấu hiệu san lấp, lấn biển mới hay mở rộng vượt ra ngoài ranh giới đã tồn tại từ trước đây.

Việc chủ đầu tư cho rằng đang thực hiện dọn dẹp, vệ sinh mặt bằng, thu gom phế thải tồn đọng trong khu vực dự án nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan và phục vụ công tác quản lý mặt bằng, không tạo lập mặt bằng hoặc mở rộng diện tích dự án về phía biển là phù hợp với thực tế kiểm tra.

Ngoài ra, theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 của dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 14-12-2012, kè đất tạo bãi tắm được hình thành khoảng năm 2015 nêu trên được quy hoạch xác định đất bãi cát và mặt nước. Do vậy các sở, ngành yêu cầu chủ đầu tư dừng các hoạt động liên quan và rà soát hồ sơ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy hoạch và chủ trương đầu tư được phê duyệt.