Những bóng đen hung tợn từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên tuyến sông Đồng Nai

Băng "đầu trộm đuôi cướp" manh động do Trần Hữu Bình (thứ 3 từ trái sang) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá - Ảnh: Công an cung cấp

Giữa khuya 20-7-2025, ngay lúc bà T. (49 tuổi) đang say giấc trong căn nhà nằm dưới gầm cầu Long Đại (phường Long Phước, TP.HCM) thì một nhóm 3 người lạ đã âm thầm tiếp cận căn nhà từ phía bờ sông.

Băng "đầu trộm đuôi cướp" manh động

Rời chiếc xuồng composite, 2 người trong nhóm từ từ tháo vách tôn rồi lẻn vào bên trong lục lọi mọi ngóc ngách để tìm trộm bất cứ thứ gì có giá trị. Nghe tiếng rục rịch, bà T. thức giấc và bất giác nhận ra sự hiện diện của 2 người khách không mời.

Vì đang ở nhà một mình, xung quanh lại là khu vực ven sông thưa thớt, bà T. gần như không có ai để cầu cứu. Người phụ nữ này chỉ biết mím chặt môi, nín thở, cố giữ im lặng và hy vọng chúng sớm rời đi.

Bất thình lình một tên tiến đến chỗ bà T. đang nằm, một tay kề dao vào người bà, một tay tháo phăng sợi dây chuyền bà đang đeo trên cổ. Sau khi đã vơ vét sạch tiền, điện thoại và dây chuyền của người phụ nữ tội nghiệp, chúng mới rời đi bằng chiếc xuồng máy đang chờ sẵn.

Chỉ trong phút chốc, chiếc xuồng máy chở băng cướp đã khuất dần trong màn đêm, bỏ lại nạn nhân với nỗi hoang mang tột độ.

"Chị hoảng sợ lắm, rất là sợ... Lúc tụi nó bỏ đi, chị hoảng quá, chỉ biết lết ra khỏi nhà, tri hô cầu cứu hàng xóm", bà T. kể lại với chúng tôi. Dù vụ việc đã xảy ra hơn một năm, khi nhắc lại đêm kinh hoàng ấy, giọng người phụ nữ vẫn không giấu được nỗi ám ảnh.

Bà T. chỉ lại vị trí vách tôn bị các đối tượng tháo để đột nhập vào nhà - Ảnh: Công an cung cấp

Đó chỉ là một trong nhiều lần băng trộm cướp này "nhập nha" những hộ ven sông với mục đích vơ vét tài sản. Cũng bằng chiếc xuồng máy, chúng liên tục chọn những địa điểm nằm sát mép nước làm mục tiêu, lợi dụng đêm khuya để ra tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chỉ ba ngày sau vụ đột nhập nhà bà T., nhóm này tiếp tục xuất hiện tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, TP.HCM.

Lần này, mục tiêu của chúng là số dây cáp điện tại công trình. Trong lúc các đối tượng đang cắt cáp, đưa tài sản xuống xuồng để chuẩn bị tẩu thoát thì bất ngờ bị công nhân phát hiện.

Không chút hoảng sợ, chúng thậm chí không dừng tay mà còn manh động chống trả.

Một đối tượng lập tức rút dao đe dọa, khống chế người công nhân, tạo điều kiện cho đồng bọn tiếp tục vơ vét tài sản. Chỉ đến khi lấy được những gì cần thiết, cả nhóm mới nhanh chóng lên xuồng, tẩu thoát theo hướng sông Đồng Nai.

Đến khuya 8-12-2025, mục tiêu tiếp cận của băng nhóm trên là một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, cũng ngay tại phường Long Trường.

Sau khi đột nhập thành công, băng này lục tung khu vực quầy pha chế, tháo lấy nhiều thiết bị có giá trị như máy pha cà phê, máy xay cà phê và máy ép. Chưa thỏa mãn, chúng tiếp tục đột nhập vào phòng ngủ của một khách nữ đang lưu trú tại đây.

Bất ngờ tỉnh giấc vì sự hiện diện của người lạ trong phòng mình, người phụ nữ khiếp sợ tri hô thì liền bị một tên rút dao khống chế buộc mở khóa điện thoại và đăng xuất tài khoản iCloud để chúng chiếm đoạt thiết bị. Sau khi thực hiện được yêu cầu, cả nhóm nhanh chóng lên xuồng máy tẩu thoát, biến mất giữa dòng sông.

Một nhân viên cơ sở lưu trú kể lại, khi đến làm việc vào sáng hôm sau, người này phát hiện nhiều thiết bị biến mất. Kiểm tra camera an ninh, nhân viên mới phát hiện có tới năm người xuất hiện từ phía bờ sông.

Trong đó, ba người đi lên khu vực quầy pha chế để tháo lấy thiết bị, hai người còn lại ở phía dưới làm nhiệm vụ cảnh giới. Những người này mặc đồ đen, bịt kín mặt và tìm cách dùng khăn che các camera an ninh.

Công an làm việc với nhân viên cơ sở lưu trú bị trộm khuya 8-12-2025 - Ảnh: Công an cung cấp

Lần theo những chiếc xuồng composite trên sông Đồng Nai

Từ những dấu vết tưởng chừng rời rạc, cơ quan công an dần làm rõ phương thức hoạt động của băng "đầu trộm đuôi cướp" liều lĩnh này.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố và Công an TP Đồng Nai tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện nổi lên nghi phạm Trần Hữu Bình (30 tuổi, TP Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu liên quan.

Bình sử dụng xuồng composite màu trắng, có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản trên địa bàn phường Long Trường. Trên cơ sở tài liệu thu thập, Phòng Cảnh sát hình sự đã rà soát, xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Sau hơn 1 năm kiên trì điều tra, ngày 11-10-2026, các trinh sát mật phục đã tóm gọn Nguyễn Ngọc Quang (33 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) ngay sau khi Quang thu mua số dây điện do Bình trộm cắp.

Từ kết quả này, lực lượng công an tiếp tục truy bắt những đồng phạm liên quan.

8 vụ trộm cướp tại TP.HCM và Đồng Nai được làm rõ

Làm việc với Cơ quan điều tra, băng nhóm trên thừa nhận đã lấy trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt thuộc phường Long Phước; trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân trên địa bàn phường Long Phước và thực hiện vụ việc tại một quán cà phê thuộc phường Long Trường… 2 vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 và 11-10-2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa (TP Đồng Nai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hữu Bình, Trần Thị Ngọc Hiền (36 tuổi, vợ Bình) cùng 5 đồng phạm để điều tra về các tội "trộm cắp tài sản", "cướp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm nghi phạm thực hiện.

Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin.

"Không biết nói gì ngoài lời cảm ơn" Gặp lại chúng tôi sau hơn một năm xảy ra vụ việc, bà T. không ngừng gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã giúp bà trở lại cuộc sống bình yên - Ảnh: CHÍ KIÊN Sau đêm bị cướp đột nhập, bà T. gần như không thể ngủ ngon. Do chồng bà phải thường xuyên ở lại trông coi cơ sở làm ăn, bà đành nhờ hết người này đến người khác đến ngủ cùng để vơi bớt nỗi sợ. Căn nhà vốn là nơi để trở về nghỉ ngơi, vậy mà sau vụ việc lại trở thành nơi khiến bà luôn thấp thỏm, bất an mỗi khi đêm xuống. Chỉ đến khi được cơ quan công an liên hệ đến nhận diện các đối tượng liên quan, bà T. mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhắc đến lực lượng phá án, người phụ nữ chân chất, không giỏi ăn nói ấy liên tục gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an.