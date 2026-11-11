Công an TP.HCM truy tìm điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra bị trộm ở bãi biển Đồi Nhái

Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Sơn Hải đã trộm 3 chiếc điện thoại tại khu vực bãi biển Đồi Nhái, phường Phước Thắng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "trộm cắp tài sản" xảy ra ngày 29-7-2026 tại khu vực bãi biển Đồi Nhái, phường Phước Thắng do bị can Nguyễn Sơn Hải thực hiện.

Theo đó, quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sơn Hải đã có hành vi trộm cắp 3 chiếc điện thoại di dộng.

Hiện Cơ quan điều tra đã thu hồi được 2/3 chiếc, còn lại một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S25 Ultra màu Titanium Gray, IMEI: 353551776145059 vẫn chưa thu hồi được.

Nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị người dân, ai biết thông tin hoặc đang quản lý, sử dụng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra có đặc điểm nêu trên liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phối hợp xác minh.

Mọi thông tin xin liên hệ địa chỉ số 5 Nguyễn Gia Thiều, phường Phước Thắng, TP.HCM hoặc qua số điện thoại 0932.607.383, gặp điều tra viên Nguyễn Đức Thắng.