Khu vực sông Lô qua địa bàn các xã phường Việt Trì, Thanh Miếu và Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: TÙNG VY

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án ý tưởng quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô.

Xây dựng ý tưởng phát triển du lịch trên sông Lô

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh đây là đồ án trọng điểm, đô thị trọng điểm của tỉnh, phạm vi quy hoạch lớn, tác động sâu rộng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, quy hoạch phải xác định khu vực phát triển đô thị hỗn hợp, đa chức năng, theo định hướng phát triển đô thị thông minh, đô thị sinh thái, phát triển không gian đô thị về phía đông sông Lô.

Đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, cảnh quan, điều kiện hai bên sông Lô gắn liền với đô thị trung tâm Việt Trì hiện hữu và tăng cường liên kết với các khu vực phía bắc đô thị Việt Trì, trung tâm Đền Hùng, phía nam là đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Tường...

Trên cơ sở đó, ông Đông giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các sở ngành và ý kiến kết luận tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch theo hướng tầm nhìn dài hạn, định hướng cho giai đoạn sau năm 2050.

Bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian ngầm, hệ thống giao thông, bến cảng, hệ thống các trung tâm đô thị trong đồ án quy hoạch hợp lý, khoa học, đảm bảo chống ngập lụt, chống ùn tắc giao thông, có tính khả thi phù hợp với bản sắc văn hóa.

Khống chế chỉ tiêu đất xây dựng đô thị theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch và tính toán đủ quy mô hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện... đáp ứng áp lực dân số dự báo đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao nghiên cứu quy hoạch khu trung tâm hành chính, khu tháp Hùng Vương, khu đô thị, dịch vụ thương mại, hướng ra phía sông Lô, tạo điểm nhấn chính cho đô thị.

Nghiên cứu hệ thống trục chính giao thông, trục chính kiến trúc cảnh quan hợp lý, xử lý về cảnh quan, khoảng lùi xây dựng, thiết kế tầm nhìn khu vực giáp đê sông Lô và xây dựng ý tưởng phát triển du lịch trên sông Lô.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu tính toán khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên sông Lô, tạo cảnh quan, tạo các không gian công cộng hai bên sông, song phải đảm bảo hành lang thoát lũ và đảm bảo khai thác hiệu quả các quỹ đất xung quanh nhà ga đường sắt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ nghe báo cáo phương án quy hoạch hướng tuyến công trình cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô - Ảnh: BÁO PHÚ THỌ

Dự tính xây thêm 5 cầu qua sông Lô

Tại hội nghị hôm 10-11, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đưa ra phương án quy hoạch khu đô thị hai bên bờ sông Lô có diện tích khoảng 10.772ha, thuộc địa giới hành chính 9 xã, phường gồm Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Bình Phú, Phù Ninh, Sông Lô, Tiên Lữ và Sơn Đông.

Theo phương án nghiên cứu, cấu trúc không gian đô thị được tổ chức theo định hướng hai trục phát triển, năm trung tâm chức năng và hệ thống hành lang sinh thái kết nối các khu vực.

Năm trung tâm gồm: trung tâm hành chính, trung tâm thương mại TOD, trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao và trung tâm thương mại logistics.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng tại khu vực các ga trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hình thành các khu thương mại, dịch vụ, văn hóa và không gian cư trú mới.

Đáng chú ý, phương án đề xuất bổ sung 5 công trình vượt sông nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa hai bờ sông Lô.

Đồng thời cải tạo, mở rộng các trục giao thông chính hiện hữu. Hệ thống không gian xanh được định hướng phát triển gồm 2 công viên ngoại ô, 5 công viên tổng hợp và 7 công viên cộng đồng, góp phần hình thành mạng lưới sinh thái liên hoàn trong đô thị.

Thống nhất chủ trương xây dựng đề án thành lập phường Vĩnh Tường Trong thông báo kết luận tại Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tường mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông thống nhất chủ trương, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tường chủ động lãnh đạo xây dựng đề án thành lập phường Vĩnh Tường, gửi Sở Nội vụ trước ngày 31-12 để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 1-2027. Về đề xuất làm tuyến đường khoảng 800m nối ĐT.304 với đường vành đai 4, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đồng ý chủ trương; giao các đơn vị rà soát, đánh giá quy hoạch, nhu cầu kết nối, hiệu quả và phương án đầu tư, báo cáo tỉnh trước ngày 31-12. Đối với kiến nghị của Công ty cổ phần thép Việt Nam Vinasteel về điều chỉnh hướng tuyến vành đai 5 vùng thủ đô, ông Đông giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các dự án đã được quy hoạch thực hiện trước và khu dân cư.