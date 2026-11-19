Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết đào tạo nguồn nhân lực phải cam kết nhận lao động, tạo điều kiện để người lao động phục vụ lâu dài, góp sức phát triển đảo ngọc Phú Quốc - Ảnh: MINH QUỐC

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng của Phú Quốc. Đặc biệt với quy mô dân số khoảng 5 triệu người, An Giang có lợi thế lớn để phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Việc tận dụng hiệu quả nguồn lực này không chỉ góp phần bảo đảm chất lượng phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện quốc tế trong tương lai.

"Cần phải xác định rõ đào tạo ngành nghề gì, bao nhiêu và đáp ứng nhu cầu nào. Đào tạo phải gắn với cam kết tiếp nhận và tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với địa phương. Đơn vị liên quan phải đặc biệt quan tâm đến hướng nghiệp cho học sinh, gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh", ông Mừng nói.

Qua thống kê sơ bộ, lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế của Sun Group có nhu cầu tuyển mới hơn 14.000 người làm việc ở Phú Quốc vào năm 2027.

Điều này đã mở ra cơ hội để hàng nghìn lao động ở An Giang được học nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp ngay trên đảo ngọc.

Các đơn vị thành viên của Sun Group (các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế) ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang - Ảnh: MINH QUỐC

Ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Nam - thông tin chuẩn bị cho APEC 2027, Sun Group đang dồn lực triển khai các công trình hạ tầng chiến lược từ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC, giao thông và các tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ và giải trí đẳng cấp quốc tế.

"Chúng tôi cam kết và ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm cho người dân địa phương; đào tạo nguồn nhân lực cao bài bản và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động. Đơn vị sẽ xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, nhân văn để người lao động gắn bó lâu dài góp sức phát triển đảo ngọc", ông Trung nhấn mạnh.

Dịp này, các đơn vị thành viên của Sun Group (các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế) ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang để học sinh, sinh viên sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế ở Phú Quốc.