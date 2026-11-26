Kỳ thủ Lê Quang Liêm (phải) trong màn so tài cùng Đại kiện tướng Wesley So (trái) tại giải cờ Israel - Ảnh: Jerusalem Masters

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm vừa chính thức khép lại hành trình tranh tài tại Giải cờ nhanh Jerusalem Masters (Israel) sau 3 ngày thi đấu (kết thúc vào rạng sáng 26-11).

Chung cuộc, Lê Quang Liêm cán đích ở vị trí thứ 9 với 4 điểm sau 11 ván đấu (2 thắng, 4 hòa, 5 thua).

Chia sẻ về trạng thái thể lực và tinh thần khi bước vào giải Jerusalem ngay sau giải đấu ở Budapest (Hungary), Lê Quang Liêm nói:

"So với Budapest - giải đấu dài và vắt kiệt sức lực của tôi, Jerusalem Masters giống như một kỳ nghỉ dưỡng đối với tôi vậy. Lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn nhiều và tôi cũng cảm thấy ít áp lực hẳn".

Lý giải về những ván đấu chưa như ý, kỳ thủ số 1 Việt Nam cho biết mật độ thi đấu dày đặc trước đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và độ chính xác của anh trên bàn cờ:

"Ở Budapest, tôi đã phải đánh tới 48 ván chỉ trong vòng 10 ngày, một cường độ thực sự quá tải. Sự mệt mỏi đó ít nhiều bộc lộ qua việc tôi mắc khá nhiều sai lầm và bỏ lỡ cơ hội. Chẳng hạn như có ván nắm nhiều ưu thế thắng nhưng lại để thua ngược, hay mắc sai lầm nghiêm trọng quá sớm ngay sau khai cuộc.

Dẫu vậy, tôi luôn tự nhủ phải giữ tinh thần thoải mái, tận hưởng từng ván cờ và nỗ lực cải thiện qua từng vòng đấu".

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, công tác huấn luyện tại Mỹ của Lê Quang Liêm cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Kể từ năm 2021, anh đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển cờ vua Đại học Webster - một trong những cái nôi cờ vua đại học hàng đầu nước Mỹ và gặt hái nhiều thành công vang dội.

Sau khi chương trình cờ vua của Đại học Webster tạm dừng hoạt động hồi đầu năm nay, Lê Quang Liêm tiếp tục khẳng định dấu ấn chuyên môn khi được tin tưởng lựa chọn vào ban huấn luyện đội tuyển nữ Mỹ tham dự kỳ Olympiad hồi tháng 9 vừa qua.

Đánh giá về sự giao thoa giữa hai vai trò này, anh chia sẻ: "Tôi thấy việc kết hợp giữa huấn luyện và thi đấu mang lại nhiều giá trị tích cực, bởi tôi có cơ hội nhìn nhận cờ vua từ nhiều góc độ đa chiều.

Trước đây, khi chỉ đơn thuần là một kỳ thủ, tâm trí tôi chủ yếu xoay quanh kết quả của bản thân. Nhưng khi làm huấn luyện viên, tôi phải tìm tòi phương pháp tối ưu nhất cho từng học trò. Không có một công thức chung nào cho tất cả, bạn buộc phải thiết kế cách tiếp cận riêng phù hợp với thế mạnh của từng người", Lê Quang Liêm nói.

Khẳng định định hướng trong tương lai gần, Đại kiện tướng 35 tuổi cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi song song cả hai công việc này:

"Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không còn nhiều quỹ thời gian cho việc thi đấu như trước đây nữa. Tôi xem đó là sự phát triển tự nhiên của quá trình làm nghề, và tôi vẫn sẽ kiên định với những gì mình yêu thích".