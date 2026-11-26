Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 26-11, tại Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá, triển khai Đề án "Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh".

Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng thành quy trình liên thông, khép kín

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tội phạm, tệ nạn ma túy đang trở thành hiểm họa toàn cầu. Việt Nam đứng trước nguy cơ bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng làm địa bàn trung chuyển, tiêu thụ ma túy, nhất là những địa bàn đặc thù như Quảng Ninh.

Theo số liệu đến tháng 11-2026, cả nước có gần 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Đây là áp lực rất lớn đối với công tác phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng cho rằng, nếu không làm tốt công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng sẽ khó phá vỡ vòng luẩn quẩn "cai nghiện - tái nghiện", gây hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực và an toàn xã hội.

Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy xác định đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy.

Với quyết tâm cao, toàn quốc đã có 24 tỉnh, thành phố đăng ký không ma túy vào năm 2030. Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong, sớm đăng ký xây dựng địa phương không ma túy.

Đánh giá những chuyển biến trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Bộ Công an.

Sau gần hai năm tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, công tác này đã có chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện.

Trong đó, các cơ sở cai nghiện đã tổ chức cai nghiện cho hơn 102.000 lượt người, hoàn thành cai nghiện cho hơn 65.000 người. Đồng thời chú trọng giáo dục, học văn hóa, đào tạo nghề và các hoạt động phục hồi.

Đặc biệt, công tác cai nghiện từng bước được gắn kết với quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng thành một quy trình liên thông, khép kín.

Lấy việc làm, thu nhập, khả năng tự lập làm thước đo hiệu quả cai nghiện

Từ thực tiễn Quảng Ninh, Phó Thủ tướng chỉ ra ba bài học kinh nghiệm quan trọng.

Trước hết, cần đổi mới căn bản tư duy tiếp cận, chuyển từ quản lý người nghiện đơn thuần sang quản trị quá trình phục hồi, tái hòa nhập xã hội.

Trong đó, việc làm, thu nhập ổn định, khả năng tự lập, không tái nghiện phải trở thành thước đo hiệu quả của công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

Cùng với đó, phải kịp thời thể chế hóa chủ trương của Trung ương bằng các cơ chế, chính sách, nguồn lực cụ thể của địa phương, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn

Việc tổ chức thực hiện cần chặt chẽ, sáng tạo ngay từ cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và vận hành hiệu quả cơ chế phối hợp năm bên gồm chính quyền, Công an, doanh nghiệp, gia đình và người sau cai nghiện. Liên thông 4 khâu cai nghiện, học nghề, việc làm và tín dụng chính sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng lưu ý hai điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

Đó là dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả, tính bền vững sau hỗ trợ còn hạn chế. Những bất cập trong tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện.

"Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh giảm cung với giảm cầu bền vững"

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền...

Cùng với đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chú trọng các nhóm có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân.

Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cộng đồng, kiên trì xây dựng văn hóa nói không với ma túy, nâng cao sức đề kháng của mỗi người dân, xây dựng mỗi địa bàn cơ sở thành một "pháo đài" phòng, chống ma túy.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh giảm cung với giảm cầu bền vững. Bên cạnh kiên quyết triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, cần chuẩn hóa quy trình quản lý, điều trị, giáo dục, phục hồi. Gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, bảo đảm liên thông từ cai nghiện đến tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu, bộ chỉ tiêu đánh giá thực chất công tác giảm cầu, chú trọng tỉ lệ tái nghiện, việc làm, thu nhập ổn định và hiệu quả sử dụng vay vốn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an tổng kết thực tiễn Quảng Ninh, chuẩn hóa mô hình, quy trình, cơ chế phối hợp để hướng dẫn, nhân rộng phù hợp trên phạm vi cả nước.

Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc về điều kiện tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện.

Riêng với Quảng Ninh, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nâng cao hiệu quả, tính bền vững của Đề án 189.

Bên cạnh đó giao chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể, hỗ trợ sát từng trường hợp sau cai nghiện, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành.

Địa phương cần chủ động hoàn thiện mô hình, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố, phấn đấu sớm đạt trên 50% xã, phường, đặc khu không ma túy, tiến tới xây dựng Quảng Ninh không ma túy vào năm 2030.

Nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của công tác cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: "Kiên quyết với tội phạm ma túy nhưng phải nhân văn, trách nhiệm với những người đang nỗ lực làm lại cuộc đời".

Mỗi người sau cai nghiện có việc làm, không tái nghiện là thêm một gia đình hạnh phúc, một nguồn nhân lực được phục hồi và một cộng đồng thêm bình yên.