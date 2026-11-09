Phó thủ tướng cho ý kiến về dự án Bảo tàng Nông nghiệp ĐBSCL 446 tỉ đồng và nhiều dự án

Các loại giống lúa được trưng bày tại Bảo tàng Lúa nước tỉnh Cà Mau. Bảo tàng Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long cũng hướng tới việc bảo tồn, nghiên cứu, lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa nông nghiệp đặc trưng của vùng - Ảnh: CHÍ QUỐC

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Tại thông báo này, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của các địa phương nêu trên.

Cụ thể, về đề nghị hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương cho các dự án: nâng cấp và phát triển đô thị khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ; đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ; tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Bảo tàng Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; các công trình thủy lợi, kiểm soát xâm nhập mặn, phòng chống sạt lở, sụt lún, chuyển nước ngọt qua kênh Chợ Gạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp…, giao UBND các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, chủ động cân đối, bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền thông báo vốn, bảo đảm phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ cụ thể trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có nguồn vốn phù hợp.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Vĩnh Long, Bảo tàng Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Vĩnh Long là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, nghiên cứu, lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa nông nghiệp đặc trưng của vùng; tôn vinh truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của người nông dân; giới thiệu những thành tựu, bản sắc và đóng góp của nền nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời góp phần hình thành thiết chế văn hóa cấp vùng, phục vụ nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, giáo dục truyền thống và kết nối phát triển du lịch. Dự án dự kiến có quy mô khoảng 11,7ha, tổng mức đầu tư khoảng 446 tỉ đồng.

Hiện nay tỉnh Vĩnh Long đang triển khai các thủ tục lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và xây dựng đề cương trình bày, và tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục lập báo cáo đề xuất chủ trương theo quy định.

Tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện đề cương trưng bày, các thủ tục chuyên ngành và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Được biết, tại Đồng bằng sông Cửu Long, vào tháng 4-2026, tỉnh Cà Mau đã đưa vào hoạt động Bảo tàng Lúa nước trên cơ sở khai thác trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu (cũ).