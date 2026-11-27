Đoàn chủ tịch đại hội - Ảnh: T.T.

Tham dự đại hội có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM và các đại biểu, khách mời.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM - được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ có bề dày lịch sử, được hình thành, vun đắp và thử thách qua nhiều thế hệ.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (thứ ba từ phải sang) tặng lẵng hoa của UBND TP.HCM chúc mừng đại hội - Ảnh: T.T.

TP.HCM sau hợp nhất với vị thế là một đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và giao lưu quốc tế lớn của cả nước có nhiều điều kiện thuận lợi để đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP.HCM sẽ tập trung thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ đã được thông qua.

Chú trọng giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác thiết thực, đồng thời đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội…

Trước đó, TP.HCM sắp xếp trên cơ sở hợp nhất TP.HCM và tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Các Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tại ba địa phương đã chủ động phối hợp hoàn tất quy trình hợp nhất thành một tổ chức thống nhất.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học, giới trí thức, cộng đồng người Việt Nam từng học tập, công tác tại Nga với các đối tác và bạn bè Nga.

Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM (đứng hàng đầu, thứ bảy từ phải sang) chụp ảnh cùng các đại biểu - Ảnh: T.T.