Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm địa bàn khu vực Cần Giờ - Ảnh: ÁI NHÂN

Ngày 17-11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông kiểm tra tiến độ triển khai các công trình trọng điểm và nghe báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An.

Phó bí thư Đặng Minh Thông đã kiểm tra tiến độ tại dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và nghe các địa phương, đơn vị báo cáo về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, các vướng mắc của dự án tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ.

Từ đó, Phó bí thư Đặng Minh Thông đánh giá cao kết quả của các xã đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển biến rất tích cực từ sau cuộc làm việc với ông vào ngày 6-10.

"Dù yêu cầu phải hoàn thành dứt điểm 100% mặt bằng vào 30-10, nhưng đến nay vẫn còn 33 hộ chưa giải phóng mặt bằng đối với dự án đường sắt tốc độ cao Cần Giờ và 1 hộ đối với dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Nhưng đây vẫn là nỗ lực rất lớn...", Phó bí thư Đặng Minh Thông nhận định.

Để bảo đảm tiến độ cho các dự án, ông Thông yêu cầu các xã cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại, bảo đảm đúng tiến độ cho các dự án. Cụ thể:

Đối với nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành còn 1 hộ chưa thu hồi mặt bằng, yêu cầu Đảng ủy xã Bình Khánh phải hoàn thành công tác bồi thường, giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng trước ngày 30-11; cần vận động và giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người dân.

Đối với dự án đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ còn 33 hộ chưa thu hồi mặt bằng yêu cầu phải hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng còn lại trước ngày 15-12. Trong đó xã Bình Khánh phải hoàn toàn giải quyết dứt điểm 29/251 hộ; An Thới Đông giải quyết dứt điểm 4/107 hộ trước ngày 15-12.

Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật điện sẽ chỉ đạo các cơ quan quyết định việc lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện phương án di dời. Trên cơ sở phương án đó giao Đảng ủy, UBND 2 xã xã An Thới Đông và Bình Khánh hoàn thành việc ký hợp đồng tư vấn, xác định giá, lập dự toán bồi thường và ký hợp đồng di dời trước ngày 15-12.

Phó bí thư Đặng Minh Thông cũng giao Văn phòng UBND TP.HCM tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung giải phóng mặt bằng của các dự án giao thông trọng điểm, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị giải quyết.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm việc với các xã khu vực Cần Giờ về khó khăn, vướng mắc đất đai - Ảnh: ÁI NHÂN

Khẩn trương khắc phục các vướng mắc, tồn tại về đất đai Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cũng làm việc với 4 xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An về các vướng mắc, khó khăn về quản lý đất đai trên địa bàn. Trong đó có các tồn tại về quản lý đất đai tồn lưu từ huyện Cần Giờ trước đây đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kết luận chỉ đạo, cơ quan Thanh tra thành phố kết luận thực hiện. Đối với các tồn tại này, ông yêu cầu Đảng ủy của 4 xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai khắc phục. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo các xã, các đơn vị quản lý đất tập trung tháo gỡ các khó khăn về đất đai tại các dự án đầu tư công thuộc đề án 4250 và đề án 2757 trên địa bàn.