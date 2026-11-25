Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Thương mại Hạt nhân châu Á lần thứ 11 (ANBP 2026) sáng 25-11, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết diễn đàn năm nay diễn ra vào một thời điểm đặc biệt quan trọng.

Lựa chọn chiến lược lâu dài

Theo đó, thế giới đang phải đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, áp lực bảo đảm an ninh năng lượng và yêu cầu cấp thiết phải ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ những thách thức, đòi hỏi các quốc gia phải xây dựng hệ thống năng lượng không chỉ sạch hơn mà còn ổn định, tin cậy và có khả năng chống chịu cao.

Theo ông Định, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững mới, ngày càng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sự phát triển của các ngành chế tạo tiên tiến, công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số đang làm gia tăng nhu cầu về nguồn cung điện ổn định, tin cậy và chất lượng cao, đồng thời đặt ra yêu cầu đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phát thải carbon và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã tái khẳng định cam kết phát triển điện hạt nhân như một lựa chọn chiến lược lâu dài và đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm hai nhà máy điện hạt nhân.

Các dự án này sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng quốc gia, củng cố an ninh năng lượng, hỗ trợ thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đồng thời đặt nền móng cho chương trình điện hạt nhân quốc gia.

"Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng phát triển điện hạt nhân không chỉ đơn thuần là xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Đây là một chương trình quốc gia phức tạp, lâu dài, đòi hỏi cam kết chính trị bền vững, hệ thống thể chế vững chắc, nguồn nhân lực có trình độ cao, nguồn lực và cơ chế tài chính đầy đủ, bền vững, cùng với hoạt động truyền thông minh bạch và sự tham gia của công chúng nhằm tạo đồng thuận rộng rãi trong xã hội", ông Định nói.

Sự phát triển bền vững của năng lượng hạt nhân

Theo ông Định, các quốc gia bắt đầu triển khai chương trình điện hạt nhân cần được tiếp cận các công nghệ đã được kiểm chứng và kinh nghiệm quốc tế, cùng với đội ngũ chuyên gia có năng lực và các chương trình đào tạo hiệu quả.

Việc triển khai thành công cũng đòi hỏi chuỗi cung ứng tin cậy, năng lực quản lý dự án vững mạnh và quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp công nghệ, tổ chức vận hành giàu kinh nghiệm và các tổ chức nghiên cứu.

Trong bối cảnh đó, ông Định nhấn mạnh Diễn đàn Thương mại Hạt nhân châu Á đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp công nghệ, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu.

Diễn đàn tạo cơ hội để các bên trao đổi kinh nghiệm, xác định những lợi ích chung, thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh và tìm kiếm các phương thức hợp tác cụ thể.

Ông tin tưởng rằng ANBP 2026 sẽ thúc đẩy những cuộc đối thoại có ý nghĩa, các quan hệ đối tác thiết thực và những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững của năng lượng hạt nhân tại châu Á và trên thế giới.

Tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm Diễn đàn Thương mại Hạt nhân châu Á lần thứ 11 do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Cơ quan Diễn đàn thương mại hạt nhân (NBP), diễn ra trong hai ngày 25 và 26-11 tại Hà Nội. ANBP 2026 tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm trong quá trình triển khai chương trình điện hạt nhân tại ASEAN, bao gồm phát triển hệ sinh thái công nghiệp hạt nhân, nội địa hóa và chuỗi cung ứng, xây dựng khuôn khổ pháp lý, lựa chọn công nghệ lò phản ứng công suất lớn và lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR), cơ chế tài chính và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự chấp nhận của công chúng đối với điện hạt nhân.