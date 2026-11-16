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Phát hiện nhiều vi phạm, Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động công chứng

tác giả
LÊ DÂN
LÊ DÂN
LÊ DÂN

Văn phòng công chứng thu phí, lưu trữ hồ sơ, công chứng ngoài trụ sở… không đúng quy định. TP Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh.

Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động công chứng - Ảnh 1.

TP Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh hoạt động công chứng, chứng thực - Ảnh do AI tạo

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu các văn phòng công chứng thực hiện hoạt động chứng thực chữ ký bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và mẫu lời chứng theo quy định.

Văn phòng công chứng không thực hiện chứng thực chữ ký đối với các văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch hoặc làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên không thuộc trường hợp được chứng thực chữ ký theo quy định.

Thực hiện công chứng ngoài trụ sở đúng trường hợp, điều kiện và trình tự, thủ tục luật định; tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy định về an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Trước đó, qua thanh tra 9 văn phòng công chứng, Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển thông tin, hồ sơ vi phạm đến Sở Tư pháp để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10/11 hành vi vi phạm của tổ chức và 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2/13 hành vi vi phạm của công chứng viên.

Các vi phạm này gồm: thu phí công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định; công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định; ghi lời chứng không chính xác về tên hợp đồng, giao dịch…

Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động công chứng - Ảnh 2.Vụ thanh toán thừa hơn 14 tỉ đồng: chuyển hồ sơ Công an Cần Thơ

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung đã thanh toán thừa khối lượng hơn 14 tỉ đồng cho đơn vị thi công.

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LÊ DÂN
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    Chủ đề: chấn chỉnh văn phòng công chứng Cần Thơ công chứng

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