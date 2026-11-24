Tải nhầm công cụ AI, người dùng có nguy cơ bị mã độc chiếm quyền - Ảnh minh họa: maketecheasier.com

Các chuyên gia Trung tâm Tình báo mạng (ASEC) thuộc Công ty an ninh mạng AhnLab (Hàn Quốc) vừa phát hiện mã độc mới ngụy trang thành chương trình AI hợp pháp để xâm nhập máy tính và vô hiệu hóa chức năng bảo vệ của phần mềm diệt virus.

Theo đó, mã độc được phát tán thông qua các trang web giả mạo nền tảng AI mã nguồn mở Ollama.

Đáng chú ý, tập tin cài đặt độc hại vẫn cho phép người dùng cài đặt và sử dụng Ollama bình thường, đồng thời âm thầm tải xuống và thực thi mã độc, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn.

Theo phân tích của AhnLab, mã độc sử dụng kỹ thuật BYOVD (tự mang theo trình điều khiển có lỗ hổng), lợi dụng trình điều khiển thiết bị có lỗ hổng bảo mật để can thiệp sâu vào hệ điều hành Windows.

Sau khi xâm nhập, chương trình xác định các phần mềm bảo mật được cài đặt trên máy tính và sửa đổi bộ nhớ của chúng nhằm vô hiệu hóa chức năng phát hiện và ngăn chặn mã độc.

Đại diện AhnLab cảnh báo nếu cuộc tấn công thành công, khả năng phát hiện và xử lý các phần mềm độc hại tiếp theo sẽ suy giảm, làm gia tăng nguy cơ bị tấn công trên diện rộng.

AhnLab nhận định chiến dịch này chủ yếu nhắm đến người dùng Hàn Quốc do các trang web giả mạo sử dụng tiếng Hàn và những phần mềm bảo mật bị nhắm mục tiêu đều là sản phẩm trong nước. Tuy nhiên, quy mô lây nhiễm và mức độ thiệt hại thực tế hiện vẫn chưa được xác định.