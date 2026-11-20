Rhacophorus kurniatiae là loài ếch bay mới được phát hiện tại Indonesia - Ảnh: MUSEUM ZOOLOGICUM BOGORIENSE

Các nhà khoa học phát hiện loài ếch này khi khảo sát rừng mưa tại dãy núi Mekongga, đảo Sulawesi, Indonesia.

Hàng nghìn cá thể được tìm thấy tập trung quanh hồ Danau Coca-Cola, ở độ cao khoảng 155m so với mực nước biển, theo trang IFLScience ngày 19-11.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu nhận thấy chúng có hình dáng tương tự những loài ếch bay châu Á thuộc chi Rhacophorus. Phân tích hình thái, DNA và hành vi cho thấy đây là một loài ếch bay hoàn toàn mới, được đặt tên là Rhacophorus kurniatiae.

Loài ếch bay Rhacophorus kurniatiae có mõm nhọn khác thường, tiếng kêu đặc trưng và bàn chân có màng rộng giúp chúng lượn từ cây này sang cây khác. Khả năng này giúp chúng di chuyển giữa các tán rừng mà không cần xuống mặt đất.

Nòng nọc của loài ếch bay Rhacophorus kurniatiae phát triển bên trong lớp chất gelatin bám trên một chiếc lá - Ảnh: MUSEUM ZOOLOGICUM BOGORIENSE

Điểm đặc biệt nhất nằm ở cách chúng sinh sản.

Thay vì đẻ trứng xuống nước như nhiều loài ếch khác, ếch bay Rhacophorus kurniatiae tạo một lớp chất gelatin dày bao bọc trứng rồi gắn chúng lên thảm thực vật. Trứng nở và nòng nọc tiếp tục phát triển bên trong lớp chất này.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là lần đầu tiên chiến lược sinh sản bằng lớp chất gelatin như vậy được ghi nhận ở các loài ếch bay châu Á thuộc chi Rhacophorus.

Tên loài được đặt để tưởng nhớ nhà nghiên cứu lưỡng cư và bò sát người Indonesia Hellen Kurniati, thuộc Bảo tàng Động vật học Bogor, nhằm ghi nhận những đóng góp của bà cho ngành nghiên cứu động vật tại quốc gia này.

Phát hiện cũng góp phần cho thấy giá trị đa dạng sinh học của đảo Sulawesi, nơi nhiều loài động vật mới tiếp tục được ghi nhận trong những năm gần đây.

Các nhà nghiên cứu hy vọng những phát hiện mới sẽ thúc đẩy việc bảo tồn dãy núi Mekongga. Khu vực này hiện đang được xem xét để thành lập vườn quốc gia nhằm bảo vệ hệ sinh thái và các loài đặc hữu.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Zootaxa.