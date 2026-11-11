Phát hiện di vật bằng kim loại khắc tên 'Trần Xuân' khi tìm kiếm liệt sĩ tại Lào

Chiếc ca bằng kim loại có khắc tên Trần Xuân được phát hiện khi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sáng 11-11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết di vật là một chiếc ca bằng kim loại, trên thân khắc tên Trần Xuân cùng nhiều hình ảnh, họa tiết, dòng chữ.

Qua quan sát, chiếc ca có hình chim bồ câu, hoa sen và một số khẩu hiệu được khắc thủ công trên thân ca.

Dấu tích còn lưu lại trên chiếc ca vừa có giá trị thông tin, vừa gợi nhớ về cuộc sống, tình cảm của người lính trong năm tháng chiến tranh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đang bảo quản di vật này, phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin liên quan, làm rõ danh tính, quê quán, đơn vị của người có tên Trần Xuân.

Để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, gia đình có người thân tên Trần Xuân từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại bản Phiềng Đồn, huyện Mường Hiệm (Lào) cung cấp thông tin, tư liệu liên quan.

Mọi thông tin xin gửi về Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa để phối hợp xác minh.

Mỗi thông tin cung cấp sẽ góp phần đưa người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương, đồng đội.

Một số hình ảnh, dòng chữ được khắc trên thân chiếc ca - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Một số hình ảnh, dòng chữ được khắc trên thân chiếc ca - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Trước đó, ngày 10-11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ giai đoạn hai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, sau gần 8 tháng triển khai chiến dịch đợt một, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 25/25 nghĩa trang, với 2.922 phần mộ được khai quật, thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Cơ quan chức năng đã thu nhận mẫu của 41.223 thân nhân thuộc 31.650 liệt sĩ, xác định được danh tính 11 liệt sĩ.

Một số hình ảnh, dòng chữ được khắc trên thân chiếc ca - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quy tập mùa khô 2026-2027 trước tuần thứ hai tháng 7-2027, vượt chỉ tiêu 150 hài cốt liệt sĩ của toàn chiến dịch; tổ chức đón, truy điệu và an táng trang trọng, chu đáo trước ngày 27-7-2027, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.