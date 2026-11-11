Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Phát hiện di vật bằng kim loại khắc tên 'Trần Xuân' khi tìm kiếm liệt sĩ tại Lào

tác giả
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

Trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Phiềng Đồn, huyện Mường Hiệm (Lào), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một di vật bằng kim loại có khắc tên Trần Xuân.

- Ảnh 1.

Chiếc ca bằng kim loại có khắc tên Trần Xuân được phát hiện khi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Sáng 11-11, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết di vật là một chiếc ca bằng kim loại, trên thân khắc tên Trần Xuân cùng nhiều hình ảnh, họa tiết, dòng chữ.

Qua quan sát, chiếc ca có hình chim bồ câu, hoa sen và một số khẩu hiệu được khắc thủ công trên thân ca.

Dấu tích còn lưu lại trên chiếc ca vừa có giá trị thông tin, vừa gợi nhớ về cuộc sống, tình cảm của người lính trong năm tháng chiến tranh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đang bảo quản di vật này, phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin liên quan, làm rõ danh tính, quê quán, đơn vị của người có tên Trần Xuân.

Để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, gia đình có người thân tên Trần Xuân từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại bản Phiềng Đồn, huyện Mường Hiệm (Lào) cung cấp thông tin, tư liệu liên quan.

Mọi thông tin xin gửi về Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa để phối hợp xác minh.

Mỗi thông tin cung cấp sẽ góp phần đưa người đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương, đồng đội.

- Ảnh 2.

Một số hình ảnh, dòng chữ được khắc trên thân chiếc ca - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

- Ảnh 3.

Một số hình ảnh, dòng chữ được khắc trên thân chiếc ca - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Trước đó, ngày 10-11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ giai đoạn hai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, sau gần 8 tháng triển khai chiến dịch đợt một, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 25/25 nghĩa trang, với 2.922 phần mộ được khai quật, thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Cơ quan chức năng đã thu nhận mẫu của 41.223 thân nhân thuộc 31.650 liệt sĩ, xác định được danh tính 11 liệt sĩ. 

- Ảnh 4.

Một số hình ảnh, dòng chữ được khắc trên thân chiếc ca - Ảnh: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quy tập mùa khô 2026-2027 trước tuần thứ hai tháng 7-2027, vượt chỉ tiêu 150 hài cốt liệt sĩ của toàn chiến dịch; tổ chức đón, truy điệu và an táng trang trọng, chu đáo trước ngày 27-7-2027, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.

Phát hiện chiếc ca bằng kim loại mang tên Trần Xuân khi tìm kiếm liệt sĩ tại Lào - Ảnh 6.Thông tin mộ liệt sĩ Hoàng Văn Hơn, E174, Nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi, TP.HCM

Liệt sĩ Hoàng Văn Hơn, có dấu thông tin E174, hi sinh ngày 29-4-1975. Phần mộ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi, TP.HCM.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: liệt sĩ lào Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá hài cốt

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất