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Tâm sự xúc động của người có 6 thân nhân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Hai chị em ở Đắk Lắk có 6 người thân là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Hôm nay cả hai đến buổi lấy mẫu sinh phẩm ADN để xác định danh tính cho 4 liệt sĩ là cậu ruột.

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 1.

Lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 10-11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đợt 2 trên địa bàn tỉnh.

Hai chị em gái có 4 cậu là liệt sĩ đến lấy mẫu ADN

Tại buổi lễ, nhiều người xúc động khi một phụ nữ đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ lên phát biểu. Bà là Trần Thị Ngọc Ánh (49 tuổi, trú phường Tân An, Đắk Lắk).

Bà cùng người em gái là Trần Thị Minh Phương (44 tuổi) đến lấy mẫu để xác định danh tính cho 4 người cậu ruột là liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được thông tin, chưa tìm được mộ, hài cốt. "Hôm nay tham dự buổi thu nhận mẫu ADN tôi thực sự rất xúc động", bà nói.

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Theo bà, chiến tranh đã lùi xa nhiều năm rồi, nhưng với những gia đình liệt sĩ như bà thì nỗi đau và sự mong chờ vẫn còn đó. 

Người thân của bà là các cậu, các chú ra đi khi tuổi còn rất trẻ, ra đi vì đất nước, vì độc lập tự do của dân tộc.

"Ngày ấy, gia đình chỉ biết tiễn đưa trong nước mắt, rồi chờ đợi tin tức từng năm, từng tháng, nhưng đến nay vẫn chưa biết chính xác người thân đang nằm ở đâu, tên tuổi có được ghi nhận đầy đủ hay không", bà nói.

Theo bà, bao nhiêu năm qua, trong mỗi gia đình liệt sĩ, điều day dứt nhất vẫn là chưa biết được phần mộ, chưa biết được danh tính rõ ràng của người đã hy sinh.

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 2.

Bà Ánh đại diện phát biểu - Ảnh: LÊ TRUNG

"Chúng tôi chỉ mong có ngày được thắp nén hương đúng tên người thân của mình, được gọi đúng hai tiếng "cha", "anh", "chú", "bác" trước phần mộ. Mong ước ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng với nhiều gia đình thì phải chờ đợi suốt mấy chục năm", bà tâm sự.

Khi được biết Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk triển khai việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gia đình bà Ánh cũng như nhiều gia đình khác rất phấn khởi, rất hy vọng.

"Đây không chỉ là một việc làm về khoa học, mà đối với chúng tôi, đó là sự quan tâm, là nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã hy sinh và với thân nhân ở lại. Trực tiếp đến đây, được các cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo từng bước, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng.

Dù biết rằng việc xác định danh tính liệt sĩ là việc khó, cần nhiều thời gian, nhưng chỉ cần có thêm hy vọng thôi, gia đình chúng tôi đã thấy được an ủi rất nhiều. Chúng tôi cảm nhận được rằng những người đã hy sinh vì Tổ quốc không bị lãng quên", bà bộc bạch.

Sau khi làm xong các thủ tục, hai chị em bà Ánh được các cán bộ lấy mẫu sinh phẩm theo quy định.

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 3.

Hai chị em bà Ánh - Ảnh: LÊ TRUNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Ánh kể gia đình bà có 6 liệt sĩ, bên nội có 2 chú, bên ngoại bà có 4 cậu đều tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã hy sinh, đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt.

Đợt này hai chị em được đến đây lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính cho 4 người cậu là liệt sĩ gồm: Huỳnh Thanh Lâm, Huỳnh Trường Linh, Huỳnh Ngọc Lam và Hoàng Tuân. "Mong mỏi nhất của hai chị em là sẽ được lấy mẫu đủ điều kiện, sớm xác định được danh tính các cậu để đưa về với gia đình", bà Ánh nói.

Bà ngoại bà Ánh có 10 người con, trong đó hai người mất lúc nhỏ. Bốn người con trai ra chiến trường hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc, độc lập tự do của dân tộc. Giờ chỉ mỗi mình mẹ bà Ánh còn sống, ba người kia đã mất. "Mẹ tôi mong mỏi tìm thấy hài cốt các cậu để đưa về với gia đình, quê hương", bà Ánh chia sẻ.

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 4.

Bà Ánh được lấy mẫu - Ảnh: LÊ TRUNG

Đợt 2 dự kiến thu nhận hơn 1.600 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, UBND các xã, phường trực tiếp xuống từng gia đình để rà soát, thu thập thông tin, hướng dẫn, giải thích, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Quá trình này được thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ, bởi mỗi thông tin, mỗi mẫu sinh phẩm đều gắn với sự chờ đợi, hy vọng của các gia đình liệt sĩ suốt nhiều năm qua. Đến nay toàn tỉnh đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ, trong đó 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Qua rà soát 1.473 liệt sĩ hiện không còn thân nhân để lấy mẫu, 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN với tổng số 4.346 thân nhân.

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 5.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: LÊ TRUNG

Trong đợt thu nhận đầu tiên, toàn tỉnh đã thu nhận được 2.422 mẫu sinh phẩm ADN, và trong đợt thứ 2 này sẽ thu nhận 1.671 mẫu sinh phẩm ADN. Những con số này cho thấy khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Công an tỉnh xác định rõ kết quả của công tác thu nhận mẫu ADN không chỉ được đo bằng số lượng mẫu thu được, mà quan trọng hơn là niềm tin của Nhân dân, là sự hài lòng và hy vọng của các gia đình liệt sĩ đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

"Chúng tôi cam kết sẽ triển khai nhiệm vụ này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khách quan, khoa học, nhân văn. Chủ động phối hợp, khắc phục khó khăn, quyết tâm góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của các gia đình và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Góp phần làm tốt công tác tri ân gia đình thân nhân các liệt sĩ", ông Hưng nói.

Mong tìm được anh trai

Bà Nguyễn Thị Miến (80 tuổi, tổ dân phố 3, phường Tân Lập) là em gái của liệt sĩ Nguyễn Phúc Ký. Bà kể trong giấy báo tử, anh trai bà hy sinh năm 1969 ở mặt trận phía Nam, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

"Hôm nay tôi đến để được lấy mẫu, mong tìm được hài cốt anh trai, lâu nay gia đình đi tìm nhiều rồi mà chưa tìm thấy. Nhà còn mình tôi, mong mỏi lớn nhất là tìm được anh tôi để đưa về với quê hương, gia đình", bà nói.

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 6.

Một chiến sĩ công an hỗ trợ cõng một cụ bà vào buổi lấy mẫu - Ảnh: LÊ TRUNG

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 8.

Các chiến sĩ công an hỗ trợ thân nhân lấy mẫu - Ảnh: LÊ TRUNG

Người phụ nữ có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 9.

Một cụ bà được lấy mẫu ADN - Ảnh: LÊ TRUNG

Tâm sự xúc động của người có 6 người thân là liệt sĩ tại buổi lấy mẫu ADN - Ảnh 12.Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu tại hơn 2.700 phần mộ liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 6,5 tháng

TP Bắc Ninh đã hoàn thành khai quật, kiểm tra và lấy mẫu tại 2.758 phần mộ liệt sĩ thuộc 215 nghĩa trang, sớm hơn 6,5 tháng so với kế hoạch.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: lẫy mẫu ADN liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk tỉnh Đắk Lắk thân nhân liệt sĩ

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