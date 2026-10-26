Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu tại hơn 2.700 phần mộ liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 6,5 tháng

Ông Lê Xuân Lợi, Phó chủ tịch UBND TP Bắc Ninh - Ảnh: THU HƯƠNG

Chiều 26-10, theo Cổng thông tin điện tử TP Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thu nhận khoảng 11.800 ADN thân nhân liệt sĩ

Theo báo cáo, TP Bắc Ninh hiện quản lý trên 37.000 hồ sơ liệt sĩ. Đến ngày 15-9, thành phố hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu tại 2.758 phần mộ thuộc 215 nghĩa trang liệt sĩ ở 92 xã, phường, tức sớm hơn 6,5 tháng so với kế hoạch.

Qua đó, cơ quan chức năng thu nhận khoảng 2.100 mẫu hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định. Tuy vậy còn hơn 600 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Thành phố cũng thu nhận mẫu ADN của khoảng 11.800 thân nhân liệt sĩ, đạt gần 91% số lượng đăng ký và tiếp nhận, di chuyển 24 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh ngoài về địa phương.

Việc rà soát, xác minh nguồn tin, kết nối hồ sơ và số hóa thông tin phần mộ cũng được triển khai thường xuyên, tạo cơ sở phục vụ việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Bên cạnh kết quả, hội nghị chỉ ra một số hạn chế như công tác chuẩn bị tại một số địa phương chưa chặt chẽ, việc phối hợp quản lý lực lượng và tuyên truyền, vận động có lúc chưa sâu sát.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó chính ủy Quân khu 1 - chia sẻ TP Bắc Ninh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Các đơn vị chức năng tập trung cao độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm, đồng thời tiếp tục rà soát hồ sơ, nâng cao chất lượng kết luận địa bàn, thu thập và xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập phải bảo đảm đúng phương châm tìm đúng, quy tập hết, an toàn, tôn trọng và giữ gìn nguyên trạng hài cốt liệt sĩ. Thành phố cũng cần khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, số hóa toàn bộ hồ sơ, danh sách liệt sĩ và sơ đồ mộ chí, kết nối đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và Đề án 06.

17 tập thể và 51 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh - Ảnh: THU HƯƠNG

Tăng tốc xác minh danh tính liệt sĩ

Kết luận hội nghị, ông Lê Xuân Lợi - Phó chủ tịch UBND TP Bắc Ninh - nhấn mạnh chiến tranh đã lùi xa song nhiều gia đình vẫn mong ngóng ngày đón người thân trở về, trong khi nhiều phần mộ chưa có đủ thông tin để xác định danh tính.

Thời gian càng trôi qua, nhân chứng càng ít, dấu tích càng khó xác định, vì vậy công tác tri ân đòi hỏi các cấp, ngành phải khẩn trương hơn, kiên trì hơn trong việc rà soát từng nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức tìm kiếm.

Các xã, phường rà soát, phân loại từng nguồn tin, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với hồ sơ đủ điều kiện để tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp theo dõi kết quả giám định mẫu đã bàn giao, bổ sung thông tin phục vụ đối sánh ADN và thực hiện các bước xác định danh tính khi có kết quả.

Công an TP phối hợp rà soát, thu nhận bổ sung mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa được lấy mẫu, chú trọng người cao tuổi, người có sức khỏe yếu và người cư trú ngoài địa bàn. Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động người dân cung cấp thông tin, góp phần mở rộng nguồn tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

