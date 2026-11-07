Phát hiện cơ sở sản xuất 571kg giò chả chứa hàn the

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với Trạm Y tế phường đã tiến hành kiểm tra tại hai cơ sở của chị P.T.T (33 tuổi) và bà P.T.H (56 tuổi), đều kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán (phường Hà Đông) có dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại hai cơ sở trên đều cho kết quả dương tính với hàn the. Xác minh nguồn gốc, công an xác định số giò chả trên do hộ kinh doanh Đ.V.H. (47 tuổi, trú tại xã Dân Hòa, Hà Nội) sản xuất.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sản xuất - Ảnh: Công an cung cấp

Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the.

Đồng thời tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn, 51 kg chả cốm cùng các dụng cụ sản xuất. Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ là 571 kg.

Kết quả kiểm nghiệm ngày 13-10 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định các mẫu giò lợn, chả lợn, chả cốm tại cơ sở đều có chứa hàn the.

Theo thông tin do đơn vị cung cấp, cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Bột màu trắng được kiểm tra tại cơ sở - Ảnh: Công an cung cấp