Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Phát hiện cơ sở sản xuất 571kg giò chả chứa hàn the

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sau khi phát hiện 571kg giò lợn, chả lợn, chả cốm tại một cơ sở sản xuất có chứa hàn the.

Phát hiện cơ sở sản xuất 571kg giò chả chứa hàn the - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với Trạm Y tế phường đã tiến hành kiểm tra tại hai cơ sở của chị P.T.T (33 tuổi) và bà P.T.H (56 tuổi), đều kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán (phường Hà Đông) có dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại hai cơ sở trên đều cho kết quả dương tính với hàn the. Xác minh nguồn gốc, công an xác định số giò chả trên do hộ kinh doanh Đ.V.H. (47 tuổi, trú tại xã Dân Hòa, Hà Nội) sản xuất.

Phát hiện cơ sở sản xuất 571kg giò chả chứa hàn the - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sản xuất - Ảnh: Công an cung cấp

Công an phường Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17 và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 17 kg bột màu trắng đựng trong bao và 11 kg bột màu trắng đựng trong xô, nghi là hàn the.

Đồng thời tạm giữ 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn, 51 kg chả cốm cùng các dụng cụ sản xuất. Tổng khối lượng thành phẩm bị tạm giữ là 571 kg.

Kết quả kiểm nghiệm ngày 13-10 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định các mẫu giò lợn, chả lợn, chả cốm tại cơ sở đều có chứa hàn the.

Theo thông tin do đơn vị cung cấp, cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Phát hiện cơ sở sản xuất 571kg giò chả chứa hàn the - Ảnh 3.

Bột màu trắng được kiểm tra tại cơ sở - Ảnh: Công an cung cấp

Phát hiện cơ sở sản xuất 571kg giò chả chứa hàn the - Ảnh 5.Dùng hàn the làm hàng trăm kg bánh cuốn, người phụ nữ 66 tuổi bị khởi tố

Người phụ nữ 66 tuổi khai dùng hàn the làm bánh cuốn để tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh, đáp ứng tiến độ giao hàng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cơ sở sản xuất hàn the giò chả chả trộn hàn the Hà Nội

    Dòng sự kiện: An toàn thực phẩm

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất