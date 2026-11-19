Chim vạc hoa mà Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) tiếp nhận từ người dân tự nguyện giao - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 19-11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận một con chim vạc hoa do người dân ở phường Tân Phú tự nguyện giao.

Theo người dân, con chim bị mắc vào lưới sân tennis, không thể bay. Phát hiện sự việc, người này đã bắt lại và liên hệ giao cho kiểm lâm.

Sau khi tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định, lực lượng kiểm lâm xác định đây là chim vạc hoa, tên khoa học là Gorsachius magnificus, nặng khoảng 0,5kg.

Theo phụ lục I Thông tư 85/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vạc hoa thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Loài này đồng thời nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cho biết đây là lần đầu tiên Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận loài vạc hoa để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định.

Kiểm lâm khuyến cáo khi phát hiện vạc hoa và các loài động vật hoang dã khác xuất hiện tại nhà hoặc khu dân cư, người dân nên thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để xử lý.

Kiểm lâm xác định đây là vạc hoa, tên khoa học là Gorsachius magnificus, nặng khoảng 0,5kg - Ảnh: NGỌC KHẢI

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