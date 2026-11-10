Pháp cáo buộc Iran 'chủ mưu' các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ đông

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot - Ảnh: AFP

Các vụ tấn công mạng xảy ra trong hai ngày 11 và 12-10 đã làm tê liệt hàng loạt siêu thị tại Pháp. Thủ phạm can thiệp làm tăng nhiệt độ trong các hệ thống làm lạnh, buộc nhiều cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ lượng thực phẩm tươi sống tồn kho, theo Hãng tin AFP.

"Tôi có thể xác nhận rằng cuộc tấn công này do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện” - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định.

"Cuộc tấn công này là chưa từng có tiền lệ cả về quy mô lẫn mức độ hung hăng" - ông Barrot phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nền kinh tế tiên tiến (G7) diễn ra tại thủ đô Paris ngày 9-11.

Ông Barrot nhấn mạnh đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm phá hoại trên lãnh thổ Pháp, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích quốc gia và an ninh người dân. Pháp sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt ở cấp độ châu Âu đối với tất cả cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm.

Ngoại trưởng Barrot cho hay Pháp đã triệu tập Đại sứ Iran tại Paris "nhằm đưa ra phản đối gay gắt nhất trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng này".

"Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết và tương xứng, dù công khai hay bí mật, để đáp trả vụ việc và răn đe bất kỳ ai có ý định tái diễn hành vi tương tự" - ông khẳng định.

Tiếp lời Ngoại trưởng Pháp, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố “phản ứng của chúng ta cần phải mạnh mẽ".

Trong một thông cáo riêng, Trưởng Công tố Paris Laure Beccuau cho biết cơ quan tư pháp đã mở cuộc điều tra nhằm vào Shahid Kaveh, một đơn vị tác chiến mạng bí mật thuộc IRGC, liên quan chuỗi tấn công trên.

Đơn vị này còn được biết đến rộng rãi trong giới an ninh mạng với tên gọi "CyberAveng3rs", biệt hiệu từng đứng ra nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công trước đây.

Trưởng Công tố Paris nhận định rằng dấu hiệu đặc trưng trong phương thức hoạt động của đơn vị này là việc sử dụng tiếng Ba Tư cùng các địa chỉ IP truy xuất về các thiết bị đầu cuối đặt tại Iran.

Phía Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo AFP, dù ông Barrot chỉ đề cập trực tiếp đến 700 địa điểm bị nhắm mục tiêu thuộc các hệ thống siêu thị tại Pháp, các sự cố tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia châu Âu khác.

Ngày 2-11, các cửa hàng tạp hóa tại ít nhất 9 quốc gia châu Âu ghi nhận sự cố liên quan đến một cuộc tấn công mạng nghi vấn nhằm vào hệ thống tủ đông.

