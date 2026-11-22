Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan con đường lúa gạo được tổ chức trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam diễn ra tối 22-11 - Ảnh: TRUNG PHẠM

Tối 22-11, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 - Cần Thơ năm 2026, chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Từ cánh đồng quê hương đến thị trường năm châu

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình thông tin Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo năm nay quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng cùng các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trong nước và quốc tế.

Với các hoạt động hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao lưu văn hóa, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo không chỉ tôn vinh thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

Ông Bình cho rằng hạt gạo Việt Nam đã đi qua một hành trình dài, từ những cánh đồng quê hương đến thị trường năm châu, từ bảo đảm bữa cơm mỗi gia đình đến đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.

"Hôm nay, chúng ta cùng viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng xây dựng ngành hàng lúa gạo Việt Nam xanh hơn, chất lượng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế.

Từ đó để mỗi hạt gạo Việt Nam không chỉ mang hương vị quê hương, kết tinh giá trị văn hóa và trí tuệ người Việt, mà còn chuyển tải thông điệp về một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, trách nhiệm và khát vọng thịnh vượng của đất nước", ông Bình nói.

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng, là vựa lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp.

Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều, mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia, quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đây là yêu cầu rất quan trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, do đó, ông đề nghị Cần Thơ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - doanh nghiệp; xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội là "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế".

Hội thi sáng tạo nghệ thuật từ hạt gạo Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo có một số hội thi về hạt gạo và có nhiều không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm gạo từ các đơn vị, doanh nghiệp - Ảnh: CHÍ QUỐC Trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo nêu trên, chiều 22-11 đã diễn ra hội thi "Nghệ thuật từ lúa gạo" năm 2026. Hội thi có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh sinh viên; tổ chức, cá nhân trong nước có sản phẩm sáng tạo từ lúa gạo. Sự kiện góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật và sức sáng tạo gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam, tạo không gian giao lưu, trưng bày giới thiệu sản phẩm nghệ thuật từ cây lúa, quảng bá di sản lúa gạo, bản sắc văn hóa lúa nước và hình ảnh Việt Nam đến công chúng trong nước, quốc tế. Ban tổ chức trao giải nhất cho bộ sưu tập tranh gạo "Hạt ngọc di sản" của nhóm tác giả Khưu Tấn Bửu, Khưu Minh Châu.