Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 20kg cần sa - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 21-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Ninh Bình) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Thái Lan về Ninh Bình tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng đánh án đã bắt giữ đối tượng Lê Xuân Hưng (27 tuổi, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An; hiện thuê trọ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) cùng tang vật là 20kg cần sa.

Để qua mặt cơ quan chức năng, số ma túy này được Hưng đóng gói, cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt nhãn hiệu Thái Lan.

Qua đấu tranh khai thác và điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đường dây này do một người đang sinh sống tại Thái Lan điều hành, cung cấp nguồn hàng.

Lê Xuân Hưng đóng vai trò là mắt xích tiếp nhận cần sa vận chuyển từ Thái Lan về Việt Nam để cất giấu.

Số cần sa được cất giấu trong các xô bột giặt - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Sau đó, Hưng trực tiếp chia nhỏ ma túy, mang đi giao cho khách mua theo sự chỉ đạo từ xa của đối tượng bên Thái Lan rồi nhận tiền chia nhau.

Đáng chú ý, Lê Xuân Hưng là người có nhân thân xấu, từng có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29-4-2024 nhưng tiếp tục ngựa quen đường cũ, tái phạm với quy mô lớn hơn.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Hưng, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án.

Từ 6 người dương tính ma túy ở bar Aplus Sài Gòn, Công an TP.HCM bắt 151 người Từ việc phát hiện 6 người dương tính với ma túy ở bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh), Công an TP.HCM đã bắt 151 người, thu giữ hơn 176kg cần sa.



