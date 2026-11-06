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Hải quan phát hiện hơn 25kg hoa, lá của cây cần sa trong hành lý đi Pháp

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Kiểm tra vali ký gửi của một hành khách quá cảnh tại sân bay Nội Bài để đi Pháp, lực lượng chức năng phát hiện hai thùng thảo mộc khô, tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hải quan phát hiện hơn 25kg thảo mộc nghi cần sa đi Pháp - Ảnh 1.

Hơn 25kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa được cất giấu trong vali của khách người Tây Ban Nha - Ảnh: Cắt từ clip do Cục Hải quan cung cấp

Ngày 6-11, Cục Hải quan thông tin về việc phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép khoảng 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa, và hơn 400 cây thuốc lá nung nóng qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài trong tháng 10-2026.

Thảo mộc khô giấu trong vali đi Pháp

Cụ thể, theo Cục Hải quan, lúc 22h45 ngày 25-10, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh sân bay Nội Bài, lực lượng hải quan phối hợp với công an phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong một kiện hành lý ký gửi của hành khách quốc tịch Tây Ban Nha.

Hành khách này đi chuyến bay VN922, nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50 cùng ngày.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng tìm thấy hai kiện hàng quấn ni lông màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm.

Hai thùng hàng chứa thảo mộc khô dạng hoa, lá, cành, nụ, tổng trọng lượng khoảng 25,4kg. Theo Cục Hải quan, số thảo mộc này đều là bộ phận của cây cần sa.

Vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

Hải quan phát hiện hơn 25kg thảo mộc nghi cần sa đi Pháp - Ảnh 2.

Hơn 400 cây thuốc lá nung nóng cất giấu trong hành lý của khách nhập cảnh - Ảnh: Hải quan cung cấp

Hơn 400 cây thuốc lá nung nóng trong hành lý nhập cảnh

Cục Hải quan cho biết cũng trong tháng 10, qua phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi và kiểm soát tại nhà ga quốc tế T2, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của bốn hành khách không khai báo hàng hóa.

Kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan phát hiện tổng cộng 405,5 cây thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA các loại. Trong đó, hành khách L.V.T. mang 112 cây; Đ.T.K. mang 104 cây; T.N.T.U. mang 80 cây; B.T.H. mang 109 cây và 5 bao.

Theo Cục Hải quan, số thuốc lá nung nóng này thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Các vụ việc đang được xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó cục trưởng Cục Hải quan - cho biết cơ quan hải quan đang tăng cường kiểm soát. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã phát hiện hơn 17.000 vụ vi phạm, xấp xỉ số vụ của cả năm 2025.

Các hành vi gian lận về số lượng, chủng loại, phân loại hàng hóa và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn vi phạm liên tục thay đổi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hải quan phát hiện hơn 25kg hoa, lá của cây cần sa trong hành lý đi Pháp - Ảnh 4.Phát hiện đạn quân dụng 12 li 7 trong hành lý ký gửi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Quá trình soi chiếu, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một hành khách mang theo vỏ đạn và 5 viên đạn 12 li 7 còn sử dụng được trong hành lý ký gửi.

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    Chủ đề: Hải quan bắt giữ trong hành lý cây cần sa Phát hiện

    Dòng sự kiện: Chống buôn lậu, hàng giả

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