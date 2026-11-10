Park Jin Young có vai diễn để đời trong '100 ngày lừa dối'

Park Jin Young thăng hạng về danh tiếng sau thành công của 100 ngày lừa dối - Ảnh: tvN

Theo Ten Asia, 100 ngày lừa dối đang là một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất màn ảnh Hàn Quốc. Phim giữ vị trí số 1 về độ hot phim truyền hình TV trong ba tuần liên tiếp, đạt rating 10,7% ở tập 10.

Trong bảng xếp hạng diễn viên đầu tháng 11 do FUNdex công bố, Park Jin Young đứng đầu với tỉ lệ 3,84%, vượt qua cả Kim Yoo Jung và Kim Ji Won. Điều này cho thấy sức hút của anh đang tăng mạnh sau hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí.

Park Jin Young phá vỡ định kiến idol đóng phim

Trước khi được khán giả chú ý với vai diễn trong 100 ngày lừa dối, Park Jin Young có chặng đường nghệ thuật khá dài.

Anh bắt đầu học nhảy khi còn là học sinh cấp 2. Vì quê nhà không có trung tâm đào tạo vũ đạo chuyên nghiệp, Park Jin Young thường xuyên di chuyển quãng đường dài 3 tiếng đến Busan để theo học.

Park Jin Young (ngoài cùng bên trái) khi còn hoạt động cùng GOT7 - Ảnh: JYP Entertainment

Năm 2009, anh tham gia buổi thử giọng của JYP Entertainment cùng Jay B. Cả hai đồng hạng nhất trong số hơn 10.000 thí sinh và trở thành thực tập sinh của công ty.

Tháng 1-2012, Park Jin Young có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Dream High 2 của KBS. Bốn tháng sau, anh ra mắt âm nhạc cùng Jay B trong nhóm JJ Project.

Sau khoảng 18 tháng gián đoạn, cả hai trở lại vào tháng 1-2014 với tư cách thành viên GOT7.

Âm nhạc chưa bao giờ là con đường duy nhất mà Park Jin Young theo đuổi. Trong thời gian hoạt động cùng GOT7, Jin Young vẫn đều đặn nhận các dự án diễn xuất.

Năm 2015, anh gây chú ý với vai nam chính thời niên thiếu trong My Love Eun Dong của JTBC.

Khả năng thể hiện cảm xúc của nam diễn viên nhận được những phản hồi tích cực, mở ra thêm cơ hội thử sức với các vai diễn có chiều sâu hơn. Năm 2017, anh tiếp tục đảm nhận vai chính trong Magic School.

Park Jin Young trong Yumi's Cells gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cuốn hút và những phức tạp trong tình cảm - Ảnh: tvN

Một trong những vai diễn giúp Park Jin Young đến gần hơn với khán giả truyền hình là Yoo Ba Bi trong Yumi's Cells. Nhân vật có vẻ ngoài cuốn hút nhưng không đơn giản trong chuyện tình cảm đòi hỏi anh phải thể hiện nhiều sắc thái tâm lý.

Dẫu vậy, bước ngoặt lớn nhất có lẽ là khi anh đảm nhận hai vai anh em sinh đôi trong bộ phim giật gân Christmas Carol. Một người mắc khuyết tật phát triển, người còn lại mang nỗi đau và quyết tâm trả thù cho cái chết của em trai.

Vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 59 và Giải thưởng của Hiệp hội Phê bình điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 43.

Park Jin Young phá bỏ định kiến idol đóng phim sau Christmas Carol - Ảnh: IMDb

Ánh mắt thay lời thoại trong 100 ngày lừa dối

Trong 100 ngày lừa dối, Park Jin Young vào vai Sato Hideo, một thông dịch viên ưu tú làm việc cho Nhật Bản tại Triều Tiên. Đằng sau cái tên Nhật Bản ấy là Kim Tae Woong, một người Triều Tiên được một sĩ quan quân đội Nhật nhận nuôi.

Lớn lên giữa hai nền văn hóa và hai thân phận, nhân vật luôn phải đối diện với những mâu thuẫn về nguồn gốc, lòng trung thành và vị trí thực sự của mình.

Kim Tae Woong dành tình cảm cho Lee Ga Kyung nhưng dằn vặt giữa trách nhiệm, tình yêu và nỗi day dứt về thân phận thật sự của mình - Ảnh: tvN

Kim Tae Woong đem lòng yêu nữ đạo chích Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung). Tình cảm dành cho Ga Kyung khiến Tae Woong thêm giằng xé, bởi anh còn mang khát vọng được cha nuôi Sato Shinichi, do Jin Seon Kyu đảm nhận, công nhận.

Điểm đáng chú ý trong cách Park Jin Young thể hiện Tae Woong là sự kìm chế. Nhân vật ít khi trực tiếp bộc lộ cảm xúc, ngay cả khi đứng trước người mình yêu hay đối diện với những tổn thương sâu kín.

Trước khi tập 7 lên sóng, đạo diễn Yoo In Sik đã dành lời khen đặc biệt cho đôi mắt của Park Jin Young. Ông nhận xét: "Park Jin Young có đôi mắt vô cùng trong trẻo. Khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi lập tức cảm nhận được sự ngây thơ trong ánh nhìn".

Đạo diễn nhấn mạnh khả năng thay đổi ánh mắt rất tinh tế của Jin Young khi nhân vật rơi vào trạng thái do dự hoặc đau đớn - Ảnh: tvN

Truyền thông Hàn cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất của Park Jin Young. The Korea Herald ấn tượng cách Park Jin Young không cần liên tục sử dụng những biểu cảm mạnh để cho thấy sự giằng xé của Kim Tae Woong.

Những thay đổi nhỏ trong ánh mắt cũng đủ tạo ra khoảng lặng, giúp khán giả nhận ra những điều nhân vật không thể nói thành lời. Sự tiết chế ấy cũng góp phần vai diễn khác biệt với những hình tượng nam chính lãng mạn quen thuộc mà Jin Young từng đảm nhận.