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Ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

tác giả
CHÂU TUẤN
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CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang mong muốn ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó bí thư thường trực Thành ủy, cùng tập thể giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung các nhiệm vụ quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 12-11.

Trước đó, cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM đã xem xét, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Được.

Sau đó, HĐND TP.HCM cũng thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng tân Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của ông Nguyễn Văn Được trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mong muốn Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó bí thư thường trực Thành ủy, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa cho ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH


Ông Nguyễn Văn Được làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - Ảnh 3.Ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, được HĐND TP.HCM khóa XI bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

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    Chủ đề: HĐND TP. HCM Thành uỷ TP. HCM Nguyễn Văn Được Lê Quốc Phong Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

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