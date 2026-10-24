Ông Nguyễn Thanh Nghị: Kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch, ngăn ngừa lợi ích nhóm

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đô thị là động lực phát triển bền vững

Chia sẻ tại diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 tổ chức tại Đà Nẵng ngày 24-10, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh bối cảnh cả nước đang hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước đến năm 2030 và năm 2045, do vậy phát triển bền vững không chỉ là yêu cầu xuyên suốt, tất yếu mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược và còn là điều kiện căn bản để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và chất lượng phát triển quốc gia.

Ông Nghị nhấn mạnh 4 nhận thức về quy hoạch chiến lược địa phương. Trong đó yêu cầu quy hoạch phải đi trước một bước trong kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, mở ra không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, phải phát huy vai trò của đô thị là trung tâm, động lực phát triển bền vững, đồng thời là hạt nhân tổ chức và lan tỏa liên kết vùng.

"Đô thị không chỉ là nơi tập trung dân cư, vốn và hạ tầng, mà còn là không gian hội tụ tri thức, đổi mới sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao và các chuỗi giá trị có năng suất lớn. Vì vậy, phát triển đô thị phải gắn chặt với tổ chức lại không gian kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, phát triển nhà ở, nâng cao chất lượng sống" – ông Nghị nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Nghị, việc tổ chức lại không gian phát triển quốc gia phải hướng tới tư duy liên kết vùng thực chất, gắn kết đất liền với biển, đảo và phải tính tới giới hạn sinh thái, rủi ro biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện quy hoạch - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quy hoạch phải tạo ra kết quả phát triển có thể đo lường

Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, hiện nay những chủ trương, định hướng chiến lược và khuôn khổ quy hoạch đã từng bước được xác lập.

Thách thức còn lại là việc tổ chức thực hiện để khai thác tốt nhất không gian phát triển, dẫn dắt đầu tư, điều phối nguồn lực…

Từ đó ông lưu ý mỗi địa phương cần xác định rõ lợi thế khác biệt, vị trí trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế, cũng như vai trò trong phân công phát triển của vùng.

Trong đó quy hoạch tích hợp phải tạo ra cấu trúc kinh tế có tính bổ trợ, kết nối các khu vực đô thị, nông thôn; đất liền, biển đảo; kết nối các không gian; các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế số...

Nhấn mạnh vấn đề có ý nghĩa quyết định trong sự thành công của quy hoạch chính là việc tổ chức thực thi, ông Nghị cho rằng phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, lộ trình, cơ chế phối hợp và kết quả đầu ra. Đồng thời có hệ thống giám sát đủ mạnh để kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập trong quá trình thực hiện.

"Trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cần thiết lập các nguyên tắc và tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, công khai dữ liệu, kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch, ngăn ngừa lợi ích nhóm và bảo đảm trách nhiệm giải trình" – ông nhấn mạnh.

Ông Nghị lưu ý, đối với cấp xã, cần có hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng, cơ chế hỗ trợ chuyên môn, công cụ số và phương thức phối hợp liên ngành phù hợp với năng lực thực tế.

Ở cấp vùng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối, chia sẻ nguồn lực và giải quyết các vấn đề vượt ra ngoài địa giới hành chính…

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026 do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Tại diễn đàn, các chuyên gia nhấn mạnh việc cụ thể hóa các định hướng thành cơ chế cũng như nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện quy hoạch.