One Piece và top 5 anime sở hữu thế giới xây dựng công phu nhất

Anime là loại hình nghệ thuật có khả năng xây dựng thế giới vô cùng phong phú, đưa khán giả đến những vũ trụ được định hình bởi hệ thống phép thuật phức tạp, lịch sử chính trị lâu đời và những nền văn hóa mang bản sắc riêng - Ảnh: Crunchyroll

Sức hấp dẫn của những thế giới anime như One Piece, Attack on Titan hay Dragon Ball nằm ở cách chúng được xây dựng đến từng chi tiết.

Nhờ đó, mỗi địa điểm mới được khám phá không đơn thuần là một phông nền khác lạ mà còn mở ra những bí mật, nền văn hóa và quy luật riêng, khiến khán giả luôn muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới mà tác phẩm tạo ra.

5. Hunter x Hunter

Tác giả Yoshihiro Togashi đã xây dựng một vũ trụ rộng lớn, nơi những tổ chức thợ săn, thế giới ngầm, các vùng đất chưa được khai phá và hệ thống năng lực phức tạp cùng tồn tại.

Thế giới của Hunter x Hunter sống động và ngập tràn bí ẩn, khiến những cuộc phiêu lưu của Gon và những người bạn không bao giờ nhàm chán - Ảnh: Crunchyroll

Trung tâm của thế giới này là Nen, hệ thống sức mạnh dựa trên việc kiểm soát sinh lực và khí phát ra từ cơ thể.

Thay vì trao cho nhân vật những năng lực vô hạn, Nen được vận hành theo các quy tắc, điều kiện và giới hạn nhất định.

Bên cạnh đó, thế giới của anime còn được mở rộng thông qua Hiệp hội Thợ săn, các tổ chức tội phạm và những trò chơi thực tế ảo như Greed Island.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Lục địa Tăm tối (Dark Continent) cho thấy những vùng đất mà con người từng biết chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới thực sự. Nơi đây tồn tại những sinh vật và hiểm họa vượt xa khả năng kiểm soát của nhân loại.

4. Made in Abyss

Made in Abyss lựa chọn một ý tưởng xây dựng thế giới khác biệt: thay vì mở rộng theo chiều ngang, tác phẩm đưa khán giả khám phá một vực thẳm khổng lồ kéo dài xuống lòng đất.

Thành phố Orth được xây dựng quanh miệng vực, nơi những nhà thám hiểm tập trung để tìm kiếm cổ vật và khám phá những bí mật bị chôn vùi qua nhiều thế hệ.

Thế giới của Made in Abyss vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ, tạo nên cảm giác khám phá khó tìm thấy ở những anime giả tưởng khác - Ảnh: Crunchyroll

Đáng sợ hơn cả là lời nguyền của vực sâu. Nếu việc đi xuống tương đối an toàn, hành trình trở ngược lên mặt đất có thể khiến người thám hiểm phải chịu những tổn thương thể chất nghiêm trọng, thậm chí mất mạng.

3. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Trong Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Hiromu Arakawa xây dựng một thế giới giả tưởng mang màu sắc công nghiệp và quân sự, nơi giả kim thuật được xem như một ngành khoa học có khả năng thay đổi cuộc sống con người.

Trong Fullmetal Alchemist, thế giới không chỉ là bối cảnh cho cuộc phiêu lưu mà còn trực tiếp quyết định số phận của các nhân vật - Ảnh: Crunchyroll

Quốc gia Amestris được xây dựng như một nhà nước quân sự tập quyền, với hệ thống đường sắt, pháo đài biên giới và lực lượng giả kim thuật quốc gia.

Đằng sau vẻ ngoài phát triển ấy là hàng loạt bí mật liên quan đến chiến tranh, thảm sát và những cuộc xung đột sắc tộc.

2. Attack on Titan

Trong những mùa đầu, Attack on Titan tập trung xây dựng đời sống bên trong các bức tường, từ hệ thống quân đội, cấu trúc xã hội cho đến những mâu thuẫn chính trị giữa các tầng lớp.

Thiết bị cơ động lập thể, vũ khí và chiến thuật đối phó Titan cũng được giải thích tương đối chi tiết, tạo cảm giác về một xã hội đã phát triển những phương thức sinh tồn riêng trước mối đe dọa thường trực.

Trailer anime Attack on Titan

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của Attack on Titan nằm ở việc mở rộng thế giới. Những bức tường không phải là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại, mà thực chất là một phần của câu chuyện lịch sử phức tạp hơn nhiều.

Từ một câu chuyện sinh tồn, Attack on Titan chuyển thành tác phẩm khai thác chiến tranh, chủ nghĩa dân tộc, phân biệt chủng tộc, tuyên truyền và những mâu thuẫn lịch sử kéo dài qua nhiều thế hệ.

1. One Piece

Địa lý trong One Piece được xây dựng với cấu trúc đặc biệt, xoay quanh Đại Hải Trình (Grand Line) và Red Line, chia thế giới thành nhiều vùng biển có đặc điểm riêng.

Mỗi hòn đảo đều có khí hậu, từ trường và điều kiện tự nhiên khác biệt. Khán giả có thể bắt gặp những hòn đảo trên bầu trời, vương quốc dưới đáy biển hay những vùng đất có mùa đông kéo dài bất thường.

One Piece, tác phẩm của Eiichiro Oda sở hữu một trong những thế giới giả tưởng đồ sộ nhất lịch sử anime - Ảnh: Toei

Tuy nhiên, điều khiến One Piece vượt trội không chỉ nằm ở số lượng địa điểm mà còn ở cách các vùng đất liên kết với nhau. Những quyết định của Chính quyền Thế giới, hoạt động của Hải quân, các Tứ Hoàng và Quân Cách mạng đều tác động đến tình hình tại nhiều quốc gia.

Đặc biệt, những bí ẩn về Thế kỷ Trống, các phiến Poneglyph và lịch sử bị Chính quyền Thế giới che giấu tạo nên sợi dây liên kết xuyên suốt hàng nghìn tập phim.

Thị trường anime thu hàng chục tỉ USD nhờ Thanh gươm diệt quỷ, One Piece Thị trường anime Nhật Bản đạt doanh thu kỷ lục 4.450 tỉ yen (khoảng 28,2 tỉ USD) trong năm 2025, tăng 15,8% so với năm trước nhờ sự bùng nổ của các series như Jujutsu Kaisen, Thanh gươm diệt quỷ, One Piece.



