Với thiết kế nhỏ gọn, thùng chở hàng phía sau và nhiều tùy chọn phụ kiện, La Bagnole được phát triển để đáp ứng các nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa nhẹ và hoạt động ngoài trời - Ảnh: Kilow

Hãng Kilow của Pháp đang phân phối mẫu ô tô điện mini La Bagnole, nổi bật với kiểu dáng vuông vức, hai đèn pha tròn và thùng chở hàng phía sau.

Theo trang Jalopnik, La Bagnole được phát triển theo hướng đơn giản, dễ sửa chữa và có thể tùy chỉnh nhiều bộ phận. Xe sử dụng khung gầm thép, thân vỏ nhỏ gọn, với thiết kế kết hợp giữa xe địa hình Jeep và bán tải mini.

Khách hàng có thể lựa chọn 24 màu ngoại thất, gồm 12 màu đơn sắc, 6 kiểu phối chuyển màu và 6 màu có họa tiết lốm đốm cùng nhiều tùy chọn mâm thép, mâm hợp kim và chắn bùn.

Có thùng chở hàng, mui tháo rời và lều cắm trại

La Bagnole được thiết kế với hai chỗ ngồi và thùng chở hàng phía sau. Người mua có thể lựa chọn mui cứng tháo rời, cửa trong suốt hoặc lắp thêm giá nóc để tăng khả năng chở đồ.

Những mảnh ghép đầy màu sắc có thể được kết hợp theo bất kỳ cách nào khách muốn - Ảnh: Kilow

Phần sàn và cửa thùng xe có thể sử dụng vật liệu sợi gỗ tổng hợp, không yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt. Khách hàng cũng có thể chọn gỗ Okoumé với giá thêm 990 euro (28 triệu đồng), nhưng cần đánh bóng định kỳ. Ngoài ra, xe có tùy chọn nắp che thùng hàng, tạo kiểu dáng gần giống một chiếc xe van.

Khoang nội thất được tối giản trang bị. Bảng điều khiển làm từ vật liệu sợi gỗ tổng hợp hoặc gỗ Okoumé, kết hợp màn hình hiển thị tình trạng pin.

Các chức năng như còi, gạt mưa, nước rửa kính và đèn được điều khiển bằng công tắc cơ học. Xe không có hệ thống sưởi hoặc điều hòa nhiệt độ.

Người dùng có thể lắp thêm giá đỡ điện thoại để phục vụ nhu cầu dẫn đường và giải trí.

Một điểm đặc biệt khác là La Bagnole có thể trang bị lều gắn trên nóc do Decathlon sản xuất, dành cho phiên bản có mui cứng. Kilow cũng cung cấp bộ phụ kiện cắm trại gồm cốc, máy pha cà phê, bếp, nồi nấu ăn, thùng giữ lạnh và vòi sen áp lực.

Có bản không cần bằng lái ô tô

La Bagnole có hai cấu hình tốc độ và ba lựa chọn kết hợp giữa pin, phạm vi hoạt động.

Một chiếc xe dành cho tất cả mọi người, bất kể có bằng lái hay không - Ảnh: Kilow

Phiên bản đầu tiên sử dụng pin 6 kWh, có phạm vi di chuyển công bố khoảng 70km và tốc độ tối đa 45km/h.

Phiên bản tầm xa được trang bị pin 12 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 164km mỗi lần sạc, nhưng vẫn giới hạn tốc độ ở 45km/h.

Hai cấu hình này thuộc nhóm xe bốn bánh hạng nhẹ, không yêu cầu bằng lái ô tô thông thường tại Pháp.

Phiên bản còn lại cũng sử dụng pin 12 kWh, nhưng có tốc độ tối đa 80km/h và yêu cầu giấy phép lái xe phù hợp.

Theo Kilow, cả ba cấu hình đều có thể sạc từ ổ điện gia đình 220 V. Thời gian sạc đầy khoảng 3 - 5 giờ, tùy dung lượng pin.

Nhà sản xuất cũng thiết kế bộ pin theo hướng có thể sửa chữa, cho phép thay thế các cell pin riêng lẻ thay vì bắt buộc thay toàn bộ cụm pin.

La Bagnole có giá từ 10.800 đến 13.690 euro, tương đương khoảng 306 - 388 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thời gian chế tạo mỗi chiếc xe khoảng ba tháng. Hiện Kilow tập trung phân phối La Bagnole tại Pháp và các thị trường châu Âu.