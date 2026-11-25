Một mẫu ô tô bay có thiết kế khác thường vừa được thử nghiệm thành công tại sân bay hàng không Khai Hội ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 21-11.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là nguyên mẫu ô tô bay không cánh được phát triển tại Trung Quốc, sử dụng hệ thống quạt đẩy đặt bên trong thân xe để tạo lực nâng.

Không có cánh quạt bên ngoài

Trong video ghi lại quá trình thử nghiệm, chiếc xe có ngoại hình tương tự ô tô cỡ nhỏ, với cabin kín và các bánh xe bên dưới. Tuy nhiên, thay vì di chuyển trên đường băng để lấy đà, xe cất cánh theo phương thẳng đứng.

Sau khi rời mặt đất, chiếc xe duy trì trạng thái bay lơ lửng, thực hiện một số thao tác di chuyển trước khi hạ cánh.

Đoạn video sau đó được Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Xu Feihong chia sẻ trên mạng xã hội X, thu hút sự chú ý về khả năng hoạt động của loại ô tô bay không sử dụng cánh truyền thống.

Điểm đặc biệt của nguyên mẫu nằm ở hệ thống tạo lực đẩy bằng quạt có ống dẫn.

Khác với nhiều mẫu ô tô bay hiện nay sử dụng các cánh quạt lớn đặt bên ngoài thân, chiếc xe bay này được bố trí toàn bộ hệ thống quạt bên trong các khoang kín.

Công nghệ sử dụng lực đẩy có thể điều hướng, cho phép phương tiện tạo lực nâng để cất cánh, duy trì độ cao và điều chỉnh tư thế khi bay.

Việc che kín cánh quạt cũng được nhà phát triển kỳ vọng giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc với các bộ phận đang quay, đặc biệt khi phương tiện hoạt động trong không gian đô thị. Tuy nhiên, hiệu quả an toàn thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua các thử nghiệm chuyên sâu.

Thông số thiết kế cho thấy xe có thể đạt độ cao tối đa 3.000m, trong khi độ cao hoạt động thông thường được xác định khoảng 100m. Phạm vi bay được công bố lên tới 300km. Thời gian hoạt động tối đa khoảng 2,5 giờ.

Có thể phát triển thành ô tô bay chở 15 người

Theo truyền thông Trung Quốc, dự án ô tô bay này được phát triển từ cuối tháng 10-2026.

Chiếc xe này dự kiến không dừng lại ở dạng ô tô bay thông thường, mà có thể phát triển thành "xe buýt bay" để chở được 12 - 15 người - Ảnh cắt từ video

Nhóm nghiên cứu tiết lộ đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật cho một phiên bản lớn hơn, với khối lượng cất cánh tối đa 5,5 tấn và tải trọng hữu ích 2 tấn.

Trong tương lai, công nghệ này dự kiến được mở rộng sang những phiên bản có sức chở từ 2 - 4 người, 6 - 8 người và thậm chí 12 - 15 người.