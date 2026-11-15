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'Xe bay Tesla Roadster chỉ là vỏ rỗng'

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Màn trình diễn bay lên không trung, chạy lộn ngược và tăng tốc 0-97km/h trong 0,81 giây của Tesla Roadster gây nhiều tranh luận. Một chuyên gia cho rằng những khả năng này phù hợp với các nguyên lý vật lý, trong khi nhà khoa học AI Yann LeCun nghi ngờ chiếc xe trình diễn chỉ là bộ vỏ nhẹ chứa các bình khí nén.

'Xe bay Tesla Roadster chỉ là vỏ rỗng' - Ảnh 1.

Nhiều người hoài nghi tính thực tế của Tesla Roadster - Ảnh: Tesla

Tesla Roadster thế hệ mới gây chú ý khi thực hiện hàng loạt màn trình diễn đặc biệt, từ chạy trong tư thế lộn ngược đến bay lên không trung và nhảy qua một hàng sáu chiếc xe Tesla. Đáng chú ý, Tesla còn công bố khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 0,81 giây.

Tuy nhiên, những màn trình diễn này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của công nghệ, cũng như khả năng thương mại hóa.

Tesla tung video siêu xe biết bay, chạy lộn ngược trên không

Tesla Roadster có thể bay, nhưng rất ngắn

Theo trang Jalopnik, kỹ sư Jason Fenske, người sáng lập kênh YouTube Engineering Explained, đã sử dụng các phép tính vật lý để kiểm chứng những khả năng được Tesla trình diễn.

Fenske phân tích hệ thống quạt tạo lực hút dưới gầm, cho phép Roadster chạy trong tư thế lộn ngược mà không bị rơi.

Hệ thống này hút không khí ra khỏi khu vực dưới gầm được bao kín bằng các tấm chắn, tạo ra chênh lệch áp suất và lực ép giúp xe bám vào bề mặt.

Theo tính toán, Roadster cần mức chênh lệch áp suất khoảng 11,5kPa, tương đương độ chân không 11,5%, để duy trì trạng thái lộn ngược.

Fenske cho rằng hệ thống quạt về lý thuyết có thể tạo ra lực ép đủ lớn để thực hiện màn trình diễn này.

'Xe bay Tesla Roadster chỉ là vỏ rỗng' - Ảnh 2.

Fenske cho rằng màn trình diễn của Tesla Roadster không hoàn toàn phi thực tế, nhưng chỉ diễn ra được trong một thời gian rất ngắn - Ảnh: Tesla

Tiếp đó, ông phân tích khả năng bay của Roadster dựa trên hệ thống đẩy sử dụng khí nitơ nén áp suất cao.

Với giả định xe mang theo khoảng 250kg khí nitơ trong hai bình chứa áp suất 10.000psi, cùng tốc độ tiêu thụ khoảng 37kg/giây, hệ thống có thể duy trì lực đẩy trong gần 7 giây.

Trong khi đó, mỗi màn trình diễn bay lên hoặc lộn nhào chỉ kéo dài khoảng 4 giây. Vì vậy, Fenske đánh giá những động tác này có thể thực hiện được xét về mặt vật lý.

Đối với khả năng tăng tốc, ông ước tính Roadster tiêu chuẩn có thể đạt 0-97km/h trong 2,76 giây. Phiên bản Performance với hệ thống quạt tạo lực ép xuống có thể rút ngắn thời gian còn 1,2 giây.

Riêng phiên bản Thrust, Fenske tính toán mức gia tốc khoảng 3,37g có thể giúp xe đạt 97km/h trong 0,81 giây như Tesla công bố.

Thậm chí, với cấu hình Rocket sử dụng hệ thống đẩy khí nén, thời gian tăng tốc về lý thuyết có thể giảm xuống 0,5 giây.

Tuy nhiên, các kết quả trên dựa vào nhiều giả định bởi Tesla chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Roadster. Chúng cho thấy những màn trình diễn có cơ sở vật lý, chứ chưa xác nhận khả năng vận hành thực tế của xe.

Tesla Roadster chỉ là "vỏ rỗng"?

Ở góc nhìn khác, trang Futurism đặt câu hỏi liệu những chiếc Roadster được sử dụng trong màn trình diễn có thực sự là một chiếc ô tô điện hoàn chỉnh.

'Xe bay Tesla Roadster chỉ là vỏ rỗng' - Ảnh 3.

Yann LeCun gọi trình diễn trên không của chiếc Roadster chỉ là "chiêu trò tiếp thị" - Ảnh: Futurism

Theo Tesla, phiên bản Roadster Rocket sử dụng hệ thống khí nén dung tích 600 lít, kết hợp 10 vòi phun khí lạnh có thể điều hướng và hệ thống quạt hút lớn dưới gầm.

Để bố trí các thiết bị này, hãng đã loại bỏ ghế hành khách. Tuy nhiên, một số người quan sát nghi ngờ chiếc xe còn được cắt giảm nhiều bộ phận khác, bao gồm cả dung lượng pin, nhằm tiết kiệm trọng lượng và không gian.

Những hình ảnh chụp phần gầm Roadster khi bay cũng không cho thấy rõ hệ thống quạt hút như Tesla mô tả. Điều này làm dấy lên nghi vấn hãng sử dụng các cấu hình kỹ thuật khác nhau cho từng màn trình diễn.

Yann LeCun, nhà khoa học máy tính nổi tiếng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cũng công khai nghi ngờ tính thực tế của chiếc Roadster.

Trên mạng xã hội X, ông cho rằng ngay cả khi khí nén chiếm 50% khối lượng xe, hệ thống cũng chỉ có thể tạo lực đẩy hữu ích trong chưa đến 10 giây, với tỉ lệ lực đẩy trên trọng lượng lớn hơn 1.

"Thực tế có lẽ chỉ khoảng 5 giây. Vì vậy, chiếc xe phải là một vỏ rỗng, nhẹ chứa các bình khí nén lớn. Màn trình diễn thú vị, nhưng hoàn toàn không thực tế", LeCun nhận định.

'Xe bay Tesla Roadster chỉ là vỏ rỗng' - Ảnh 4.

Tesla từng nhiều lần bị "bóc phốt" trước đó - Ảnh: Tesla

'Xe bay Tesla Roadster chỉ là vỏ rỗng' - Ảnh 5.Tesla Roadster có thể bay, nhưng không được phép cất cánh

Màn trình diễn Tesla Roadster bay qua hàng loạt ô tô khiến nhiều người đặt câu hỏi về quy định quản lý.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Tesla Roadster tesla xe bay

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