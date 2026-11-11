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Nữ sinh 14 tuổi túm áo, hô hoán mọi người bắt kẻ dâm ô

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Bị người đàn ông vờ hỏi đường để thực hiện hành vi dâm ô, nữ sinh 14 tuổi tại phường Yên Tử, TP Quảng Ninh túm chặt áo nghi phạm và hô hoán người xung quanh bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nữ sinh 14 tuổi túm áo, phối hợp bắt gọn gã đàn ông có hành vi dâm ô - Ảnh 1.

Bị can Bùi Ngọc Thành bị khởi tố điều tra về tội dâm ô người dưới 16 tuổi - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Tối 11-11, thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (38 tuổi, trú phường Uông Bí) để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 3-11, Thành điều khiển xe máy vào một ngõ nhỏ thuộc khu Bí Trung, phường Yên Tử

Tại đây, khi phát hiện hai nữ sinh đang đi bộ, Thành dừng xe giả vờ hỏi thăm đường vào nhà người quen rồi thực hiện hành vi dâm ô đối với nữ sinh L.T.M. (14 tuổi).

Trước tình huống bất ngờ, nữ sinh M. đã bình tĩnh túm chặt áo của Thành, đồng thời hô hoán cầu cứu dân khu vực. 

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ khống chế người đàn ông, giữ phương tiện và thông báo cho Công an phường Yên Tử.

Sau quá trình đấu tranh xác minh, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ thêm việc Thành từng thực hiện hai vụ dâm ô khác đối với hai nữ sinh vào tháng 9-2025 và ngày 29-10-2026. Cả hai vụ việc đều xảy ra trên địa bàn phường Yên Tử.

Công an phường Yên Tử biểu dương tinh thần bình tĩnh, dũng cảm của nữ sinh M. khi kịp thời hô hoán, giúp người dân khống chế người có hành vi xâm hại.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý bị can theo quy định.

Nữ sinh 14 tuổi túm áo, phối hợp bắt gọn gã đàn ông có hành vi dâm ô - Ảnh 3.Tạm giữ thầy giáo có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh

Giáo viên tổng phụ trách đội một trường tiểu học tại huyện Phú Thiện (Gia Lai) bị tố cáo có hành vi dâm ô các nữ sinh hiện đang bị điều tra.

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TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: khởi tố người dưới 16 tuổi nữ sinh dâm ô

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