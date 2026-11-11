Nữ sinh 14 tuổi túm áo, hô hoán mọi người bắt kẻ dâm ô

Bị can Bùi Ngọc Thành bị khởi tố điều tra về tội dâm ô người dưới 16 tuổi - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Tối 11-11, thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (38 tuổi, trú phường Uông Bí) để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 3-11, Thành điều khiển xe máy vào một ngõ nhỏ thuộc khu Bí Trung, phường Yên Tử.

Tại đây, khi phát hiện hai nữ sinh đang đi bộ, Thành dừng xe giả vờ hỏi thăm đường vào nhà người quen rồi thực hiện hành vi dâm ô đối với nữ sinh L.T.M. (14 tuổi).

Trước tình huống bất ngờ, nữ sinh M. đã bình tĩnh túm chặt áo của Thành, đồng thời hô hoán cầu cứu dân khu vực.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ khống chế người đàn ông, giữ phương tiện và thông báo cho Công an phường Yên Tử.

Sau quá trình đấu tranh xác minh, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ thêm việc Thành từng thực hiện hai vụ dâm ô khác đối với hai nữ sinh vào tháng 9-2025 và ngày 29-10-2026. Cả hai vụ việc đều xảy ra trên địa bàn phường Yên Tử.

Công an phường Yên Tử biểu dương tinh thần bình tĩnh, dũng cảm của nữ sinh M. khi kịp thời hô hoán, giúp người dân khống chế người có hành vi xâm hại.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý bị can theo quy định.