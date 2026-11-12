Nộp ít hồ sơ xin việc, cơ hội được phỏng vấn cao hơn?

57,5% người tìm việc cho biết việc nộp hồ sơ nhưng không nhận được phản hồi là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất - Ảnh: AI

Theo báo cáo quý 3 năm 2026 của Huntr được Forbes dẫn lại, những người gửi 11-20 hồ sơ xin việc trong vòng ba tháng nhận được lời mời phỏng vấn ở 8% số hồ sơ, trong khi tỉ lệ này chỉ là 2,4% ở nhóm gửi hơn 100 hồ sơ.

Nộp càng nhiều hồ sơ, càng khó nổi bật

Dữ liệu từ báo cáo tiêu chuẩn tuyển dụng năm 2026 của Greenhouse, dựa trên hơn 640 triệu hồ sơ tại hơn 6.000 công ty, cho thấy số hồ sơ trung bình cho mỗi tin tuyển dụng tăng từ 116 lên 244 trong giai đoạn 2022-2025. Trong khi đó, số nhân sự tuyển dụng trung bình tại mỗi tổ chức giảm từ 10,43 xuống 4,62 người.



Theo báo cáo State of Online Recruiting 2026 của iHire, 57,5% người tìm việc cho biết việc nộp hồ sơ nhưng không nhận được phản hồi là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất. Đây cũng là câu trả lời đứng đầu trong ba năm liên tiếp.

Một khảo sát năm 2026 của United Way of the National Capital Area với 1.000 người đang hoặc vừa tìm việc tại Mỹ cho thấy một người tìm việc trung bình gửi 62,6 hồ sơ và nhận được 4,76 lời mời phỏng vấn.

Tính trung bình, người tìm việc nhận được khoảng một cuộc phỏng vấn sau mỗi 13 hồ sơ.

Tốc độ gửi hồ sơ ổn định quan trọng hơn việc cố gắng gửi thật nhanh và thật nhiều. Dữ liệu Huntr, phân tích 84.753 hồ sơ trong giai đoạn tháng 7-9, cho thấy nhóm nộp hồ sơ đại trà cần khoảng 42 hồ sơ để có một cuộc phỏng vấn. Trong khi đó, nhóm tập trung hơn chỉ cần khoảng 12 hồ sơ cho một cuộc phỏng vấn.

Forbes cũng lưu ý sự xuất hiện của các công cụ tự động nộp hồ sơ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến số lượng hồ sơ gửi đến nhà tuyển dụng tăng thêm. Theo khảo sát của Robert Half với hơn 2.000 nhà quản lý tuyển dụng, hai phần ba lãnh đạo nhân sự tại Mỹ cho biết việc xem xét các hồ sơ được tạo bằng AI đã làm chậm quá trình tuyển dụng.

Một hồ sơ được AI hỗ trợ có thể trông hoàn chỉnh nhưng vẫn cần thể hiện được ứng viên là ai, có thể đóng góp gì và phù hợp với công ty như thế nào. Nhà tuyển dụng muốn nhìn thấy nét riêng của ứng viên thay vì chỉ một hồ sơ được tối ưu để vượt qua hệ thống lọc hồ sơ.

Mỗi tuần nên gửi bao nhiêu hồ sơ xin việc?

Forbes cho rằng với phần lớn người tìm việc, 10-20 hồ sơ có chọn lọc mỗi tuần là mức phù hợp để hướng tới cơ hội phỏng vấn. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi tùy hoàn cảnh.

Người đang làm việc toàn thời gian và chỉ muốn có thêm lựa chọn có thể giới hạn ở 2-5 hồ sơ mỗi tuần. Trong khi đó, sinh viên mới tốt nghiệp muốn tìm việc ngay sau khi ra trường có thể hướng tới 15-25 hồ sơ mỗi tuần.

Ứng viên cần theo dõi hiệu quả thực tế của số lượng hồ sơ mình gửi. Nếu 10 hồ sơ mỗi tuần mang lại một hoặc hai cuộc phỏng vấn, đó có thể là mức phù hợp. Ngược lại, nếu gửi 25 hồ sơ mỗi tuần nhưng không nhận được phản hồi, ứng viên nên xem xét lại chiến lược.

Thời gian tìm việc cũng phụ thuộc vào loại vị trí. Một số công việc thời vụ, vị trí có tỉ lệ thay đổi nhân sự cao có thể yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ trước nhiều tháng.

Theo báo cáo Huntr, người tìm việc ở mức trung vị phải chờ 102 ngày mới nhận được lời mời làm việc đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian này không giống nhau đối với mọi ứng viên và còn phụ thuộc vào vị trí tìm kiếm, năng lực, cũng như mạng lưới mối quan hệ có thể giới thiệu họ với nhà tuyển dụng.