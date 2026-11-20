Dự triển lãm có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (thứ 4 từ phải qua) và Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng tham mưu trưởng (thứ 5 từ phải qua), cùng các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, tướng lĩnh, người thân nhân chứng lịch sử - Ảnh: NAM TRẦN

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026).

Đáng chú ý, trong số hơn 300 tài liệu, hiện vật, có nòng pháo cao xạ 75mm từng được sử dụng tại trận địa Pháo đài Láng (Hà Nội) trong những ngày toàn quốc kháng chiến (1946-1947).

Đây cũng là hiện vật từng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ở số 28A Điện Biên Phủ (Hà Nội) những năm 2000, trước khi được đưa vào bảo quản trong nhà và nay trở lại phục vụ công chúng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, cho biết nhằm tái hiện sinh động sự kiện lịch sử hào hùng, triển lãm được tổ chức với ba phần trưng bày chính.

Phần thứ nhất mang chủ đề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", giới thiệu những chủ trương, quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ nhằm củng cố chính quyền cách mạng; đồng thời tái hiện tinh thần Toàn quốc kháng chiến của cả nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phần thứ hai, "Hành trình độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc", phản ánh cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện của dân tộc Việt Nam với những chiến thắng vang dội, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm 1954 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Phần thứ ba, "Việt Nam hòa bình và thịnh vượng", giới thiệu những thành tựu của đất nước sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, với nòng cốt là Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Khách tham quan triển lãm - Ảnh: NAM TRẦN

Tái hiện hình tượng người chiến sĩ thủ đô với bom ba càng, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" trong 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Nòng pháo cao xạ 75mm từng được sử dụng tại trận địa Pháo đài Láng (Hà Nội) trong những ngày toàn quốc kháng chiến (1946-1947), được trưng bày tới người dân và du khách sau 20 năm bảo quản, lưu trữ - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý được giới thiệu tại triển lãm, trong đó có nòng pháo cao xạ 75mm tại trận địa Pháo đài Láng; tập bản đồ các trận đánh tiêu biểu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội; các tài liệu, văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1946.

Đáng chú ý, triển lãm còn giới thiệu những tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Viện Thông tin khoa học xã hội và gia đình các chiến sĩ trực tiếp chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong 60 ngày đêm, trong đó có các nhân vật tiêu biểu như Bạch Thành Phong, Nguyễn Văn Triệu, Lưu Đình Quế và Hoàng Bình Kim.

Bên cạnh hoạt động tham quan, khách tham quan còn có thể trải nghiệm trang phục Vệ quốc đoàn.

Thông qua các tư liệu, hiện vật và câu chuyện lịch sử, triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ tinh thần "Toàn quốc kháng chiến", triển lãm gửi gắm thông điệp về ý chí quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm:

Du khách có thể trải nghiệm trang phục Vệ quốc đoàn được phục dựng - Ảnh: NAM TRẦN

Mũ phi công của Anh hùng Phạm Tuân sử dụng khi bắn rơi máy bay B52 của Mỹ tại vùng trời Hoà Bình đêm 27-12-1972 cũng được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: NAM TRẦN

Mô hình các khí tài quân sự hiện tại của Việt Nam chế tạo được giới thiệu - Ảnh: NAM TRẦN

Các đại biểu được trải nghiệm không gian Hà Nội những năm 1946 - Ảnh: NAM TRẦN

Gia đình, người thân của các chiến sĩ của Vệ quốc đoàn năm xưa cũng có mặt tại triển lãm - Ảnh: NAM TRẦN