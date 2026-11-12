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Nợ môn chưa tốt nghiệp, chuyển từ cao đẳng lên đại học, du học nước ngoài có được tạm hoãn nhập ngũ?

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Bộ Quốc phòng giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên chưa tốt nghiệp do nợ môn, kéo dài thời gian học tập, chuyển từ cao đẳng lên đại học và công dân đang du học.

Nợ môn chưa tốt nghiệp có được tạm hoãn nhập ngũ năm 2026 không? - Ảnh 1.

Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo trả lời của cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên trong thời bình được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13.

Nợ môn, kéo dài thời gian học có được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Trả lời câu hỏi của công dân về trường hợp sinh viên khóa học 2022-2026 còn nợ một số học phần, chưa được cấp bằng tốt nghiệp và đã nhận lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết thời gian được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học, ghi trong giấy báo nhập học, đến khi tốt nghiệp khóa học.

Việc tạm hoãn chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục, không gián đoạn. Nếu thời gian học tập kéo dài do lưu ban hoặc nợ môn, công dân không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tương tự, với trường hợp sinh viên đã hết thời hạn chính thức khóa đào tạo theo kế hoạch nhưng trên thực tế vẫn đang học, còn một số học phần chưa hoàn thành và chưa được công nhận tốt nghiệp, Bộ Quốc phòng khẳng định việc kéo dài thời gian học do nợ môn không thuộc diện được tạm hoãn.

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Tuy nhiên, cơ quan chức năng phân biệt trường hợp kéo dài thời gian học do nhà trường xác định với trường hợp cá nhân phải học lại, trả nợ môn.

Nếu khóa học được nhà trường xác định kéo dài hơn, công dân cần làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học của nhà trường gửi đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, thông qua Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự, để báo cáo xem xét, giải quyết.

Một thắc mắc khác là đang học cao đẳng chính quy, thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, nhưng dự định thôi học để ôn thi và xét tuyển vào một trường đại học. Nếu trúng tuyển và nhập học đại học chính quy, công dân có tiếp tục được tạm hoãn hay không?

Về việc này, Bộ Quốc phòng cho biết công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên. Trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo. Trường hợp đào tạo liên thông phải được thực hiện liên tục, không gián đoạn.

Do đó, việc thôi học cao đẳng để chuyển sang một khóa đào tạo đại học chính quy khác không được xác định là quá trình học tập liên tục để tiếp tục hưởng chế độ tạm hoãn.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết.

Nợ môn chưa tốt nghiệp có được tạm hoãn nhập ngũ năm 2026 không? - Ảnh 4.

Thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ - Ảnh: NAM TRẦN

Du học thì cần giấy tờ gì để xác minh?

Một câu hỏi khác của công dân Việt Nam đang du học tại Nhật Bản về việc địa phương yêu cầu quay video tại trường học để xác minh tình trạng du học khi rà soát nghĩa vụ quân sự.

Người này cho biết đã cung cấp hình ảnh hộ chiếu và thẻ ngoại kiều (zairyu card) để chứng minh đang sinh sống, học tập ở nước ngoài nhưng địa phương vẫn yêu cầu bổ sung video.

Vì vậy, đề nghị làm rõ việc quay video có phải thủ tục bắt buộc hay không, liệu có thể sử dụng giấy xác nhận đang là sinh viên (Certificate of Enrollment) do trường tại Nhật Bản cấp, quyết định tiếp nhận học tập hoặc các giấy tờ hợp pháp khác để thay thế?

Về việc này, Bộ Quốc phòng cho biết công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt nơi cư trú, trình độ học vấn, nghề nghiệp, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Cụ thể với trường hợp trên, Bộ Quốc phòng đề nghị công dân cung cấp giấy xác nhận đang là sinh viên (Certificate of Enrollment) do nhà trường tại Nhật Bản cấp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác như quyết định tiếp nhận học tập, kèm bản chụp giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Hồ sơ được gửi đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú tại Việt Nam để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Như vậy, giấy xác nhận đang học tập do trường ở nước ngoài cấp hoặc quyết định tiếp nhận học tập là những giấy tờ có thể sử dụng để xác minh tình trạng du học.

Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng không yêu cầu công dân bắt buộc phải quay video tại trường học theo nội dung câu hỏi được nêu.

Nợ môn chưa tốt nghiệp có được tạm hoãn nhập ngũ năm 2026 không? - Ảnh 5.Hai anh em sinh đôi có phải nhập ngũ cùng một đợt?

Đối với trường hợp 2 anh em sinh đôi cùng đạt chuẩn sức khỏe, chỉ cần 1 người nhập ngũ thì người còn lại được tạm hoãn gọi theo điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự.

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NAM TRẦN
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    Chủ đề: nhập ngũ trốn nghĩa vụ quân sự Bộ quốc phòng tạm hoãn nghĩ vụ quân sự

    Dòng sự kiện: Nghĩa vụ quân sự

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