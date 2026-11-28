Dương Thị Chiến (bìa phải) và Hoàng Thị Diệu Thuần (bìa trái) cùng các bạn trở lại nơi điều trị hơn 10 năm trước - Ảnh: FBNV

Dương Thị Chiến là một trong số người bệnh ung thư máu đã được ghép tế bào gốc trong thời gian từ 2006 đến nay, đến tham dự lễ kỷ niệm 20 năm triển khai ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương. 20 năm đã có 800 người được ghép như Chiến, đã có nhiều cuộc đời được hồi sinh.

Những cuộc đời được hồi sinh

19 năm trước, ở tuổi 15, cô bé Dương Thị Chiến ở Hà Tĩnh được phát hiện mắc ung thư máu, thể bạch cầu kinh dòng tủy, cả gia đình Chiến tưởng như hết hy vọng, nhưng ở bệnh viện, một cơ hội mở ra khi Chiến có chỉ định uống thuốc điều trị đích, loại thuốc mới, đã giúp nhiều người bệnh.

Có bệnh và cũng có thuốc chữa, điều đó tưởng là may mắn, nhưng với Chiến đó lại là nỗi sợ khi cô bé gặp phản ứng rất nặng mỗi khi uống thuốc: nôn nhiều, mệt lả, bị chuột rút, đau xương..., mỗi lần uống là mỗi lần ám ảnh.

Chính vì thế năm 2012, khi bệnh tái phát, chỉ còn con đường ghép tế bào gốc, Chiến và gia đình đồng ý ghép luôn. Lúc ấy cả nhà đều không biết cơ hội này lớn như thế nào, chỉ biết rằng con không phải uống thuốc nữa, không còn phải ám ảnh mỗi lần uống thuốc, là quyết định ghép.

Khỏi phải nói những khó khăn trong những ngày được ghép tế bào gốc, nhưng với sự hỗ trợ của các bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, Chiến đã được hồi sinh sau ca ghép năm 2014.

"Sau ca ghép tôi đã đi học thêm, rồi mở được cửa hàng nhỏ, năm 2021 tôi đã lập gia đình và có cô con gái nhỏ, năm nay cháu đã 4 tuổi và rất lém lỉnh. Sức khỏe của tôi hiện cũng rất tốt, các chỉ số bình thường, tôi thật may mắn" - Chiến xúc động nói.

Hoàng Thị Diệu Thuần cũng là một bệnh nhân đặc biệt của Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, những ai biết Thuần đều thầm khâm phục những gì cô đã trải qua. Thuần được phát hiện bệnh từ khi 18 tuổi, vừa bước vào cuộc đời sinh viên, trải qua 7 năm điều trị trước khi được ghép tế bào gốc năm 2012.

Năm 2026 này, sinh nhật Thuần đúng vào ngày kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tạo máu (ngày 25-11).

"Gặp bác sĩ Bình (bác sĩ điều trị ghép cho Thuần) khá thường xuyên, nhưng hôm nay nhìn thấy tim cô lại rưng rưng, nhớ lại quãng đường đã qua như một giấc mơ. Được gặp bác Nguyễn Anh Trí là Viện trưởng khi Thuần được ghép, được bác động viên. Hồi ghép Thuần còn có 33kg, miệng sưng vì nhiệt loét, da đen như cột nhà cháy, người nhiều lông vì uống thuốc ức chế miễn dịch..., nay gặp được các bác sĩ ai cũng khỏe mạnh và có nhiều thành tựu, thật vui và hạnh phúc. Cha mẹ cho con cuộc đời, các bác cho Thuần cơ hội sống thêm một lần nữa" - Diệu Thuần chia sẻ.

Sau ca ghép 14 năm trước, 2 năm trước Thuần lại gặp một chứng ung thư khác và lại trải qua quá trình điều trị cam go. Cô ấy tiếp tục vượt qua. Giờ đây mái tóc cô gái đã dài lại, và Thuần đang chuẩn bị cho một bước đi quan trọng sau khi nhận học bổng du học.

Nhưng có một công việc Thuần vẫn miệt mài không ngừng nghỉ trong những năm qua là những chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư, như tặng tóc cho bệnh nhân, hỗ trợ cho bệnh nhi và cha mẹ các em... Cách đây ít ngày, Diệu Thuần là 1 trong 80 gương nhân ái tiêu biểu của cả nước nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Dương Thị Chiến và con gái - Ảnh: NVCC

Sẽ có thêm những phương pháp điều trị mới cho người bệnh

Là một trong những người tham gia điều trị cho bệnh nhân ghép tế bào gốc từ 20 năm trước, PGS.TS Bạch Quốc Khánh, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, kể những ngày bắt đầu triển khai kỹ thuật này tại viện, các bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất...

"Bệnh viện sửa sang phòng bệnh thành phòng cách ly, một khó khăn nữa là người bệnh không có sức đề kháng, chưa đủ sức để ghép. Khi thành viên trong nhóm đi học ở Mỹ về, có thêm những kinh nghiệm truyền thuốc thế nào, lưu trữ tế bào gốc ra sao..., chúng tôi bắt đầu triển khai ghép tế bào gốc tự thân.

Sau này mở ra ghép tế bào gốc đồng loại, từ yêu cầu hòa hợp 100% chỉ số, giờ đây có thể ghép cho trường hợp chỉ hòa hợp 50% chỉ số. Tuổi người được ghép cũng tăng lên, đã có người bệnh 60 tuổi ghép tế bào gốc, hoặc nhân nuôi tế bào gốc cuống rốn để đủ ghép cho bệnh nhân là người lớn.

Với bệnh nhân đa u tủy xương, thời gian sống thêm trung bình từ khi phát hiện bệnh hiện là 10 năm, trong khi trước đây là 3-5 năm. Những gì quốc tế đang làm, chúng ta cũng đã triển khai hoặc tiệm cận về kỹ thuật" - ông Khánh nói.

Theo bác sĩ Khánh, ghép tế bào gốc là phương pháp hỗ trợ điều trị hóa chất cho bệnh nhân ung thư. Thông thường điều trị hóa chất với liều cao thì tiêu diệt tế bào ung thư được hiệu quả hơn, nhưng người bệnh sẽ không tiếp nhận được mức liều này và nguy hiểm tính mạng, ghép tế bào gốc sẽ giúp sử dụng liều hóa chất ở mức cao hơn.

Nhờ kỹ thuật này, trước đây chỉ có 20-30% bệnh nhân ung thư máu sống thêm được trên 5 năm, nhưng bệnh nhân ghép tế bào gốc thì con số này hiện tăng hơn gấp đôi. Với bệnh nhân ung thư máu là trẻ em thì đây là phương pháp rất hiệu quả, và với bệnh nhân tái phát thì không có phương pháp nào ngoài ghép tế bào gốc.

Tuy nhiên với sự phát triển của kỹ thuật, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương cùng một số cơ sở y tế công lập khác ở Việt Nam đang chuẩn bị những điều kiện để được Bộ Y tế cho phép triển khai liệu pháp tế bào CAR T, sử dụng tế bào lympho T của người bệnh, biến đổi gene trong phòng thí nghiệm để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Điều đáng kể, theo PGS Khánh, là các bác sĩ sẽ thực hiện thủ công nhiều khâu để chi phí thực hiện kỹ thuật này tại viện (và Việt Nam) sẽ thấp hơn rất nhiều so với ở nước ngoài, giúp cho nhiều người bệnh sẽ được tiếp cận điều trị. Ung thư là bệnh trọng, nhưng không còn là không thể chữa trị.