Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đi đầu trong phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt lĩnh vực ghép tạng. Đến nay, bệnh viện đã ghép thận thành công nhiều trường hợp, đồng thời triển khai thành công kỹ thuật EMO, cấp cứu can thiệp mạch não, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim...

Một trường hợp phẫu thuật nội soi cột sống cho cụ ông 81 tuổi, điều trị "bàn chân rũ" do thoái hóa đĩa đệm, mảnh đĩa đệm tách rời chèn ép rễ thần kinh - Ảnh: BVCC

Làm chủ phẫu thuật nội soi cột sống, chấn thương chỉnh hình

Mới đây, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cột sống cho cụ ông 81 tuổi. Trước đó cụ hoàn toàn không thể nâng bàn chân phải, việc đi lại rất khó khăn.

Bệnh nhân cho biết cách đây 1,5 tháng có triệu chứng đau nhói, tê buốt từ vùng mông phải lan xuống cẳng chân. Tình trạng ngày càng tiến triển, bàn chân phải yếu rõ rệt dẫn đến khó khăn trong sinh hoạt và đi lại.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị rối loạn cảm giác vùng mặt ngoài và mặt sau cẳng chân phải; cơ chày trước liệt hoàn toàn và mất khả năng chủ động nâng mũi bàn chân… Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy thoái hóa đĩa đệm L4-L5, kèm mảnh đĩa đệm thoát vị tách rời, di trú lên trên và chèn ép nặng rễ thần kinh L5 bên phải.

Bác sĩ nhận định đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng bàn chân rũ và suy giảm vận động của người bệnh. Trước đây các trường hợp này mổ hở khiến người bệnh lo lắng về khả năng hồi phục sau mổ.

Hiện nay ê kíp Trung tâm Chấn thương chỉnh hình đã làm chủ kỹ thuật nội soi cột sống - giải pháp can thiệp ít xâm lấn.

Các trường hợp chèn ép rễ thần kinh mức độ nặng kèm liệt vận động tiến triển, được hội chẩn đánh giá và lựa chọn phương pháp phẫu thuật giải ép thần kinh, lấy mảnh đĩa đệm thoát vị bằng kỹ thuật nội soi cột sống.

Với hệ thống camera nội soi, cung cấp hình ảnh phóng đại tại vùng phẫu thuật, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp cấu trúc giải phẫu, xác định vị trí mảnh đĩa đệm thoát vị di trú và thực hiện lấy bỏ phần đĩa đệm gây chèn ép, giải phóng rễ thần kinh.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau và tê lan xuống chân phải của người bệnh cải thiện rõ, sức cơ phục hồi. Chỉ sau hai ngày, bệnh nhân bắt đầu tập đi trở lại dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế và tiếp tục được tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Ngoài các kỹ thuật chuyên về chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp: thay khớp háng, khớp gối bán phần, toàn phần; nối vi phẫu mạch máu, thần kinh vận động…, ê kíp bác sĩ của trung tâm đang nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống, thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ, điều trị bệnh lý thoái hóa cột sống, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, điều trị biến dạng cột sống, chấn thương tủy sống, ứng dụng hệ thống định vị trong phẫu thuật và điều trị u cột sống.

Thay khớp háng toàn phần hai bên cho người thoái hóa khớp háng nặng trên nền viêm cột sống dính khớp, giúp người bệnh cải thiện chức năng vận động - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - nhấn mạnh: "Với vai trò bệnh viện hạng I tuyến cuối của vùng được Bộ Y tế giao, không chỉ mang trên vai trách nhiệm cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, mà phải thường xuyên cập nhật, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng những thành tựu y học hiện đại để người dân được tiếp cận kỹ thuật hiện đại ngay tại quê nhà".

Can thiệp mạch não cấp cứu đột quỵ, can thiệp tim mạch

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ có chuyên khoa điều trị đột quỵ, cấp cứu và điều trị bệnh lý liên quan đột quỵ não. Các kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, can thiệp mạch máu não lấy huyết khối, nong và đặt stent mạch máu não, bít túi phình mạch não bằng coil, phẫu thuật kẹp clip túi phình, điều trị dị dạng động tĩnh mạch não bằng keo, phẫu thuật dẫn lưu não thất, phẫu thuật mở sọ cấp cứu trong tăng áp lực nội sọ… đã được triển khai thường quy.

Bác sĩ Trần Văn Triệu - Trưởng khoa tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cùng ê kíp thực hiện ca can thiệp mạch vành - Ảnh: BV

Riêng lĩnh vực tim mạch can thiệp, gần đây cũng phát triển vượt trội. Theo bác sĩ Trần Văn Triệu - Trưởng khoa tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - hiện nay đã làm nhiều kỹ thuật khó trong can thiệp tim mạch: Can thiệp mạch vành qua da (nong bóng, đặt stent), các thủ thuật chụp động mạch vành, siêu âm trong lòng động mạch vành và khoan tổn thương vôi hóa động mạch vành, bít dù tim bẩm sinh. Điều trị các bệnh lý tim mạch, bệnh lý mạch vành…

Đối với can thiệp mạch vành qua da, có trường hợp người bệnh bị tổn thương mạch vành vôi hóa nặng. Ê kíp phải dùng Rotablator - khoan phá mảng xơ vữa bằng mũi khoan kim cương. Rotablator sử dụng một mũi khoan siêu nhỏ phủ vi hạt kim cương nhân tạo. Mũi khoan này được đưa vào lòng mạch thông qua một dây dẫn chuyên dụng và quay với tốc độ cực cao để khoan phá mảng xơ vữa.

Theo bác sĩ Triệu, với sự gia tăng của đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận mạn, ngày càng nhiều người bệnh mắc bệnh mạch vành có mảng xơ vữa vôi hóa nặng trở nên khá phổ biến. Ở những tổn thương này, lòng mạch bị bao bọc bởi lớp canxi tích tụ lâu ngày, cứng như "vỏ đá", khiến bóng nong thông thường khó giãn nở, stent khó đưa qua và không thể nở ra hoàn toàn.

Mới đây, khoa tim mạch can thiệp cũng có thêm kỹ thuật, ứng dụng mới trong điều trị: giá đỡ mạch vành tự tiêu và ứng dụng bóng phủ thuốc trong điều trị bệnh mạch vành.



Khác với stent kim loại truyền thống tồn tại lâu dài trong lòng mạch, giá đỡ tự tiêu được thiết kế để nâng đỡ thành mạch trong giai đoạn đầu sau can thiệp, sau đó phân hủy dần theo thời gian.

Theo bác sĩ Trần Văn Triệu, ứng dụng bóng phủ thuốc là kỹ thuật can thiệp giúp đưa thuốc trực tiếp đến thành mạch thông qua bóng nong, góp phần mở rộng các phương án điều trị trong một số tổn thương mạch vành, người bệnh tim mạch, bệnh lý mạch vành được tiếp cận kỹ thuật tim mạch can thiệp hiện đại ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long mà không cần phải đi xa lên các bệnh viện tuyến trên.

Đưa hệ thống nội soi chẩn đoán và nội soi can thiệp mới vào hoạt động Mới đây Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đưa vào hoạt động hệ thống nội soi ruột non bóng kép, tăng khả năng khảo sát, chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý đường tiêu hóa chuyên sâu. Thực hiện kỹ thuật nội soi bóng kép đưa ống soi vào ruột non tầm soát và can thiệp bệnh lý ở ruột non - Ảnh: BVCC Nội soi ruột non bóng kép là kỹ thuật nội soi chuyên sâu, sử dụng hệ thống hai bóng được bố trí tại đầu dây nội soi và ống chụp ngoài, thực hiện đồng thời 2 mục tiêu chẩn đoán và can thiệp điều trị. Được ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý tiêu hóa phức tạp, các tổn thương nằm sâu trong ruột non hoặc khó tiếp cận bằng phương pháp nội soi thông thường: giúp xác định nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa, phát hiện và đánh giá khối u, polyp ruột non; chẩn đoán và hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột mạn tính, hẹp ruột non. Ngoài ra, mới đây bệnh viện đã triển khai kỹ thuật chuyên sâu trong nội soi siêu âm (EUS) và nội soi bóc tách dưới niêm mạc. Ưu điểm của hai phương pháp này là phát hiện sớm các ung thư ống đường tiêu hóa, giúp phát hiện sớm các tổn thương, hỗ trợ chẩn đoán chính xác và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.