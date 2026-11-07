Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chuyên gia quốc tế chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống cho bác sĩ miền Tây

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Các chuyên gia quốc tế phối hợp bác sĩ Cần Thơ phẫu thuật 3 ca bệnh khó, đồng thời chuyển giao kỹ thuật điều trị cột sống chuyên sâu.

Chuyên gia quốc tế chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống cho bác sĩ miền Tây - Ảnh 2.

Các chuyên gia cùng bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương cùng chuyển giao thực hiện phẫu thuật nội soi cột sống - Ảnh: BVCC

Ngày 7-11, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp Hội Cột sống TP.HCM tổ chức Hội thảo Quốc tế Cột sống, với sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế, trong đó có các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ CK II Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết Đồng bằng sông Cửu Long có gần 20 triệu dân nhưng nguồn lực y tế chuyên sâu vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các trung tâm lớn.

TIN LIÊN QUAN

Là bệnh viện hạng I tuyến cuối của vùng theo phân công của Bộ Y tế, bệnh viện không chỉ điều trị cho người dân mà còn có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật mới cho các cơ sở y tế địa phương. Qua đó, người bệnh có thể tiếp cận các tiến bộ y học ngay tại địa phương, không phải đi xa lên tuyến trên.

Hội thảo là diễn đàn khoa học thường niên nhằm cập nhật tiến bộ y học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong khu vực.

Các báo cáo khoa học tập trung vào những lĩnh vực chuyên sâu như thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ, điều trị thoái hóa cột sống, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, điều trị biến dạng cột sống, chấn thương tủy sống và ứng dụng hệ thống định vị trong phẫu thuật.

Chuyên gia quốc tế chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống cho bác sĩ miền Tây - Ảnh 3.

Bác sĩ CK II Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương phát biểu chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: T. LŨY

Điểm mới của hội thảo năm nay là các nội dung về phẫu thuật nội soi toàn phần cột sống, ứng dụng công nghệ định vị nhằm tối ưu kết quả điều trị và phục hồi chức năng sau chấn thương tủy sống.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia quốc tế phối hợp với bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trực tiếp thực hiện phẫu thuật và chuyển giao kỹ thuật. Ba trường hợp bệnh lý cột sống, tủy cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và cốt hóa dây chằng vàng chèn ép tủy ngực đã được phẫu thuật.

Dưới sự hội chẩn, hướng dẫn của chuyên gia, ê kíp bác sĩ bệnh viện đã thực hiện các ca phẫu thuật khó, phức tạp trong lĩnh vực cột sống.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng những kỹ thuật chuyên sâu được chia sẻ tại hội thảo sẽ sớm được ứng dụng vào thực tế điều trị, giúp người dân Đồng bằng sông Cửu Long có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp chữa trị tiên tiến ngay tại khu vực.

Chuyển giao kỹ thuật nội soi toàn phần về cột sống - Ảnh 4.Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ: nâng tầm chất lượng

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế với 1.000 giường kế hoạch, trên 1.300 giường thực kê, gần 1.500 nhân viên y tế công tác

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi cột sống phẫu thuật chuyển giao

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất