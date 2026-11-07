Chuyên gia quốc tế chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống cho bác sĩ miền Tây

Các chuyên gia cùng bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương cùng chuyển giao thực hiện phẫu thuật nội soi cột sống - Ảnh: BVCC

Ngày 7-11, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp Hội Cột sống TP.HCM tổ chức Hội thảo Quốc tế Cột sống, với sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế, trong đó có các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ CK II Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết Đồng bằng sông Cửu Long có gần 20 triệu dân nhưng nguồn lực y tế chuyên sâu vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các trung tâm lớn.

Là bệnh viện hạng I tuyến cuối của vùng theo phân công của Bộ Y tế, bệnh viện không chỉ điều trị cho người dân mà còn có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật mới cho các cơ sở y tế địa phương. Qua đó, người bệnh có thể tiếp cận các tiến bộ y học ngay tại địa phương, không phải đi xa lên tuyến trên.

Hội thảo là diễn đàn khoa học thường niên nhằm cập nhật tiến bộ y học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong khu vực.

Các báo cáo khoa học tập trung vào những lĩnh vực chuyên sâu như thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ, điều trị thoái hóa cột sống, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, điều trị biến dạng cột sống, chấn thương tủy sống và ứng dụng hệ thống định vị trong phẫu thuật.

Bác sĩ CK II Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương phát biểu chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: T. LŨY

Điểm mới của hội thảo năm nay là các nội dung về phẫu thuật nội soi toàn phần cột sống, ứng dụng công nghệ định vị nhằm tối ưu kết quả điều trị và phục hồi chức năng sau chấn thương tủy sống.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia quốc tế phối hợp với bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trực tiếp thực hiện phẫu thuật và chuyển giao kỹ thuật. Ba trường hợp bệnh lý cột sống, tủy cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và cốt hóa dây chằng vàng chèn ép tủy ngực đã được phẫu thuật.

Dưới sự hội chẩn, hướng dẫn của chuyên gia, ê kíp bác sĩ bệnh viện đã thực hiện các ca phẫu thuật khó, phức tạp trong lĩnh vực cột sống.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng những kỹ thuật chuyên sâu được chia sẻ tại hội thảo sẽ sớm được ứng dụng vào thực tế điều trị, giúp người dân Đồng bằng sông Cửu Long có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp chữa trị tiên tiến ngay tại khu vực.