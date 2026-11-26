Học sinh ở vùng núi Kiên Mộc (Lạng Sơn) men theo đường mòn để về nhà sau giờ học - Ảnh: HÀ QUÂN

Với các em, một chiếc xe đạp hay chiếc áo ấm trong mùa đông sắp tới cũng là niềm mong ước, tiếp thêm động lực trên hành trình tìm kiếm con chữ.

Vượt rừng thông đến trường

Ở tuổi lên 10, khi nhiều bạn bè vẫn được cha mẹ đón đưa đến trường, Chíu Xuân Mai, học sinh lớp 5A1, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kiên Mộc, lại quen với những ngày dắt tay em trai là Chíu Đức Thắng tự đi bộ qua rừng thông để đến lớp. Hôm nay trời có nắng nên đường dễ đi hơn.

Những ngày mưa, con đường đất gập ghềnh khiến hành trình của hai chị em thêm vất vả. Mai mới chuyển từ xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh về xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn học tập từ tháng 9 năm nay, sau khi bố qua đời. Không có mẹ ở bên do phải ở lại Quảng Ninh chăm anh trai lớn bị tai nạn, hai chị em Mai phải ở nhờ nhà bà ngoại, gần nhà bác ruột để tiện được hỗ trợ, đưa đón đi học.

Hôm bác bận, hai chị em tự đi bộ đến trường. Ngôi nhà cấp 4 nằm giữa rừng thông, cách xa khu dân cư. Thiếu vắng sự chăm sóc thường xuyên của người lớn, Chíu Xuân Mai đã biết rửa bát, nấu cơm, chăm em, phụ giúp bác các công việc nhà.

Ngày nghỉ, em còn theo người lớn đi cạo nhựa thông. Có những hôm bác về muộn, hai chị em tự lấy phần cháo và thức ăn còn lại từ buổi sáng để ăn. Ăn xong, các em chủ động rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ học bài…

Ngoài giờ học, hai chị em Mai lên rừng thông trích nhựa, rửa bát, quét nhà phụ giúp gia đình - Ảnh: HÀ QUÂN

Vì Mai mới chuyển trường đến, cô giáo chủ nhiệm dành thêm thời gian đến nhà phụ đạo thêm cho em để theo kịp các bạn. Hôm nay, hai cô trò ôn lại bài học về niềm tin vượt khó khăn, khát vọng hạnh phúc, ngày mai tươi sáng của nhà văn người Đan Mạch Andersen.

Mai tâm sự đường từ nhà đến trường khoảng 4km, có nhiều đoạn dốc, gập ghềnh, trơn trượt khi mưa. Nếu có một chiếc xe đạp, em sẽ bớt thời gian đi bộ, việc đến trường cũng an toàn và thuận lợi hơn.

Chíu Xuân Mai được cô giáo chủ nhiệm phụ đạo thêm ngoài giờ để theo kịp kiến thức trên lớp mới - Ảnh: HÀ QUÂN

Mẹ đi làm xa, cậu bé người Dao vừa học vừa chăm em

Cùng lớp với Mai, em Tằng Quý Thanh, người Dao, cũng sớm biết phụ cha mẹ việc nhà. Thanh thuộc hộ cận nghèo, bố bị khuyết tật ở chân, không thể làm việc nặng nhọc.

Dù vậy, bố của Thanh vẫn cố gắng đưa đón các con đến trường bằng chiếc xe ba bánh của gia đình. Những hôm trời mưa hay bận việc, các em phải tự đi bộ đến lớp. Thanh còn có em gái Tằng Thị Hạnh đang học lớp 3 theo diện hòa nhập tại trường. Hạnh bị câm bẩm sinh, gặp khó khăn trong giao tiếp.

Vì vậy, Thanh cũng dành sự quan tâm, sẻ chia với em trong cuộc sống hằng ngày. Mẹ em là lao động chính, thường xuyên đi làm xa. Hôm nay, mẹ của Thanh đi cạo nhựa thông tại Bắc Xa, cách nhà hơn 40km, để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Ngày mẹ đi làm, Thanh phụ giúp gia đình phơi lạc, nhặt hoa hồi, rửa bát, nấu cơm và làm việc nhà.

"Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng em luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự hy sinh của bố mẹ dành cho mình. Em mong muốn học thật giỏi để chăm ngoan, không phụ lòng bố mẹ, thầy cô" - Thanh quả quyết.

Ngoài giờ học trên lớp, Thanh còn giúp gia đình việc nhà - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhờ có chiếc xe đạp mới, Thanh sẽ đi đến trường nhanh hơn trong những hôm bố và hàng xóm bận việc - Ảnh: HÀ QUÂN

Cô Hoàng Hải Yến - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1, phụ trách điểm trường Khe Bủng (Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kiên Mộc) - cho biết phần lớn học sinh ở xa trường, đường sá đi lại khó khăn. Nhiều phụ huynh dù vất vả vẫn cố gắng đưa đón con, nhưng một số gia đình phải đi làm ăn xa nên các em phải tự đi bộ đến lớp.

Theo cô Yến, với những học sinh như Mai và Thanh, có thêm phương tiện đi lại sẽ giúp các em đến trường thuận lợi, an toàn hơn. Bên cạnh đó, mùa đông đang đến gần, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng rất cần được hỗ trợ áo ấm để yên tâm học tập.

Với những học trò nhỏ ở Khe Bủng, một chiếc xe đạp để đường đến lớp bớt xa, một chiếc áo ấm để mùa đông không còn buốt giá là những món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực trong cuộc sống, mà còn là nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vững bước trên hành trình đến trường.

Chíu Xuân Mai cùng mẹ dắt xe đạp mới cùng túi quà từ học bổng "Gieo mầm tri thức" do Báo Tuổi trẻ và Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức tại xã Kiên Mộc ngày 26-11 - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 26-11, tại hội trường Đảng ủy xã Kiên Mộc, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức trao học bổng "Gieo mầm tri thức". Đây cũng là hoạt động thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 643 của Báo Tuổi Trẻ. Hai nhân vật đặc biệt trong chương trình hôm nay là em Chíu Xuân Mai và Tằng Quý Thanh. Theo ban tổ chức, chương trình "Gieo mầm tri thức" trao các suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất xe đạp và dụng cụ học tập. Ngoài ra Agribank Chi nhánh Lạng Sơn hỗ trợ thêm 100 chiếc ô, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng tài trợ 100 balo cho các em học sinh của xã Kiên Mộc. Tổng trị giá chương trình tại tỉnh Lạng Sơn hơn 400 triệu đồng do Agribank chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tài trợ. Trước đó, chương trình đã trao 600 suất học bổng cho các em học sinh của tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Tây Ninh với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận TP.HCM tiếp tục tài trợ chương trình "Gieo mầm tri thức" 800 suất học bổng trị giá 1,6 tỉ đồng. Như vậy tính đến nay, trong 9 năm chương trình "Gieo mầm tri thức" đã trao tổng cộng 6.165 suất học bổng, trị giá hơn 12,5 tỉ đồng. Kể từ năm 2018 cho đến nay, học bổng "Gieo mầm tri thức" trải dài khắp các tỉnh, thành. Chương trình đã nâng bước các em học sinh ở những vùng sâu, vùng xa nhất có điều kiện đến trường thuận lợi hơn.



