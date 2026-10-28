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Nhìn lại phim bị đánh giá thấp nhất sự nghiệp Christopher Nolan

tác giả
TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG

Dù thường bị lu mờ trước sức hút của loạt phim Batman hay những bom tấn sau này của Nolan, The Prestige vẫn được xem là một trong những phim xuất sắc nhất của Christopher Nolan.

Nhìn lại phim bị đánh giá thấp nhất sự nghiệp Christopher Nolan - Ảnh 1.

Ra mắt năm 2006, The Prestige là một trong những tác phẩm thể hiện rõ nhất tài kể chuyện của Christopher Nolan, với cuộc đối đầu giữa hai ảo thuật gia, những bí mật được giấu kín và cú ngoặt khiến khán giả phải nhìn lại toàn bộ câu chuyện - Ảnh: Warner Bros.

Sau thành công của Batman Begins năm 2005, Christopher Nolan tiếp tục khẳng định phong cách làm phim qua The Prestige, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Christopher Priest xuất bản năm 1995. 

Kịch bản do Nolan chấp bút cùng em trai Jonathan Nolan, tiếp tục khai thác những chủ đề quen thuộc trong sự nghiệp của đạo diễn như tham vọng, ký ức, sự hy sinh và ranh giới mong manh giữa thực với ảo.

Cuộc chiến giữa hai ảo thuật gia và cái giá của sự ám ảnh

Lấy bối cảnh London vào cuối thế kỷ 19, phim xoay quanh Robert Angier (Hugh Jackman) và Alfred Borden (Christian Bale), hai ảo thuật gia từng làm việc cùng nhau trước khi trở thành đối thủ không đội trời chung. 

Từ những người trợ diễn, cả hai dần xây dựng sự nghiệp riêng, tìm cách vượt qua đối phương bằng những màn trình diễn ngày càng táo bạo.

Trailer phim The Prestige (2006)

Mối thù giữa họ bắt nguồn từ một tai nạn trong tiết mục thoát khỏi bể nước. Bất đồng về cách thắt nút dây khiến Julia (Piper Perabo), vợ Angier, thiệt mạng trong một buổi biểu diễn. 

Angier tin rằng Borden phải chịu trách nhiệm cho cái chết ấy, từ đó nuôi dưỡng lòng thù hận và quyết tâm phá hủy sự nghiệp lẫn cuộc sống của đối thủ.

Tuy nhiên, The Prestige không đơn thuần là câu chuyện về sự cạnh tranh trong giới ảo thuật. Khi cả hai ngày càng nổi tiếng, cuộc đối đầu dần biến thành cuộc chiến của lòng tự tôn, nơi chiến thắng quan trọng hơn mọi giá trị khác. 

Những màn phá hoại khiến họ bị thương, mất đi các mối quan hệ và đẩy người thân vào bi kịch.

Angier đặc biệt bị cuốn vào việc tìm ra bí mật đằng sau tiết mục dịch chuyển tức thời của Borden. Khi đối thủ liên tục khiến khán giả kinh ngạc, Angier không chấp nhận việc mình bị đánh bại. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tìm ra lời giải, kể cả khi phải vượt qua những giới hạn đạo đức.

Từ cuộc gặp gỡ với Tesla, sự ám ảnh của nhân vật vượt khỏi khuôn khổ một cuộc cạnh tranh nghề nghiệp. Angier không còn đơn thuần muốn chứng minh mình là ảo thuật gia giỏi hơn Borden, mà muốn sở hữu một bí mật đủ sức nghiền nát đối thủ.

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Chuyến đi đến Colorado Springs đưa Angier gặp Nikola Tesla (David Bowie), nhà phát minh nổi tiếng được giao chế tạo một cỗ máy có khả năng tạo ra thứ mà khán giả tưởng chỉ tồn tại trong phép thuật - Ảnh: IMDb

Cú plot twist kinh điển của Christopher Nolan

Điểm đặc biệt của The Prestige nằm ở cách Nolan sắp xếp câu chuyện. Phim liên tục chuyển đổi giữa các mốc thời gian, những trang nhật ký và góc nhìn của hai nhân vật, khiến khán giả không ngừng đặt câu hỏi về những gì mình đang chứng kiến.

Cách kể chuyện phi tuyến tính không chỉ tạo ra sự hồi hộp mà còn biến bộ phim thành một màn ảo thuật đúng nghĩa. Christopher Nolan đưa ra những manh mối ngay từ đầu, nhưng khéo léo khiến người xem tập trung vào những chi tiết khác, để rồi khi bí mật được hé lộ, các sự kiện tưởng như rời rạc bất ngờ kết nối với nhau.

Nhìn lại sự nghiệp của Christopher Nolan, The Prestige có nhiều điểm chung với những tác phẩm nổi tiếng khác của ông. Nhân vật Leonard Shelby trong Memento bị mắc kẹt giữa ký ức đứt đoạn và khát vọng tìm kiếm sự thật. 

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Christopher Nolan (trái) cùng Christian Bale trên phim trường The Prestige - Ảnh: Everett Collection

Cobb trong Inception phải đối diện với nỗi đau mất vợ. Còn J. Robert Oppenheimer trong Oppenheimer nhận ra cái giá của tham vọng khoa học khi phát minh của mình có thể hủy diệt hàng loạt sinh mạng.

Angier và Borden cũng thuộc kiểu nhân vật ấy: tài năng, quyết đoán, nhưng để một khuyết điểm chi phối đến mức tự hủy hoại bản thân. Họ không thiếu năng lực để thành công, mà thiếu khả năng nhận ra giới hạn của chính mình.

Câu nói của Cutter rằng sự ám ảnh là trò chơi của tuổi trẻ trở thành lời cảnh báo xuyên suốt bộ phim. Để đạt được thành công, hai ảo thuật gia không ngừng đánh đổi, đến mức cuối cùng chẳng còn gì ngoài những bí mật và mất mát.

Đồng thời, The Prestige còn có thể được xem như một ẩn dụ về chính nghệ thuật làm phim. Một màn ảo thuật cần dẫn dắt ánh nhìn, che giấu phương pháp và tạo ra khoảnh khắc khiến khán giả kinh ngạc. Nolan cũng làm điều tương tự với điện ảnh, sử dụng góc nhìn, dựng phim và những chi tiết được cài cắm để điều khiển trải nghiệm của người xem.

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    Chủ đề: Hugh Jackman Christopher Nolan Batman The Prestige tesla

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