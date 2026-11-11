Nhiều phường, xã ở TP.HCM tăng cường ra quân bắt chó thả rông

Tổ bắt và xử lý động vật thả rông trên địa bàn phường Đông Hòa bắt một con chó thả rông - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 11-11, thông tin từ phường Đông Hòa (TP.HCM) cho biết đơn vị đang tiếp tục tăng cường, xử lý tình trạng động vật thả rông.

Nhiều xã, phường ra quân bắt chó thả rông

Từ tháng 6 đến tháng 10-2026, UBND phường Đông Hòa đã tiếp nhận 91 phản ánh qua tổng đài đường dây nóng và 13 phản ánh qua tổng đài 1022 liên quan đến tình trạng vật nuôi thả rông tại khu vực công cộng và khu dân cư trên địa bàn phường.

UBND phường Đông Hòa đã chỉ đạo tổ quản lý, bắt và xử lý động vật thả rông ra quân triển khai kế hoạch với tần suất 2 lần/tuần, luân phiên đến các khu phố trên địa bàn phường. Trong đó, ưu tiên các khu vực thường xuyên phát sinh phản ánh qua tổng đài 1022 và các kênh thông tin của phường. Qua đó, đã bắt 105 con chó và 1 con bò.

Trong đó, 44 trường hợp chủ vật nuôi liên hệ nhận lại chó bị bắt. Tổ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt (1,5 triệu đồng/ trường hợp chó thả rông, và 750.000 đồng/trường hợp bò thả rông) với tổng số tiền xử phạt là 65.250.000 đồng.

Sau khi chấp hành đóng phạt, các chủ vật nuôi đã nhận lại vật nuôi và cam kết không để tái diễn tình trạng thả rông vật nuôi.

Đối với 62 trường hợp vật nuôi không có chủ đến nhận, tổ đã thực hiện đúng theo quy trình bàn giao vật nuôi cho một đơn vị phục vụ học tập, nghiên cứu theo quy định.

Tổ bắt và xử lý động vật thả rông trên địa bàn phường Đông Hòa bắt một con bò thả rông - Ảnh: Phường Đông Hòa

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2026 đến ngày 15-9, trên địa bàn TP.HCM có 25/168 xã, phường, đặc khu tổ chức bắt chó thả rông, với số lượng tổng cộng 409 con.

Theo số liệu ghi nhận ban đầu, trong số các địa phương tổ chức bắt chó thả rông có đặc khu Côn Đảo (174 con), phường Đông Hòa (78 con), phường Dĩ An (48 con), phường Tân Đông Hiệp (28 con)…

Các địa phương đã phạt vi phạm hành chính 89 trường hợp. Trong số chó thả rông không có người đến nhận, một số địa phương đã chuyển cho một số đơn vị phục vụ học tập, nghiên cứu.

Mới đây, ngày 10-11, xã Phú Hòa Đông tổ chức lễ ra mắt đội chuyên trách bắt chó, mèo thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại trên địa bàn xã. Đội trên có nhiệm vụ tham mưu UBND xã xử lý chó, mèo thả rông và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi vi phạm, đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp chó, mèo thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại.

Tổ bắt và xử lý động vật thả rông phường Đông Hòa đưa một số con chó bắt được về xử lý theo quy định - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chó thả rông cắn người: Chủ nuôi phải chịu trách nhiệm

Hưởng ứng Ngày Pháp luật (9-11), mới đây, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành chăn nuôi và thú y năm 2026.

Cuộc thi có sự tham gia của các đội thi, thí sinh đến từ các phòng chuyên môn, trạm và trung tâm trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM.

Phần thi tiểu phẩm của các đội thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu, người tham dự. Trong đó, có tiểu phẩm "Rắc rối từ sợi dây xích" do cán bộ, viên chức và người lao động các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 7, 8, 9 cùng các Trạm Kiểm dịch động vật Châu Đức, Bình Châu, Phú Mỹ thể hiện.

Tiểu phẩm xoay quanh câu chuyện ông Thuận chủ quan thả rông chó, không đeo rọ mõm, không có dây xích và không tiêm phòng bệnh dại định kỳ. Hậu quả, chó của ông lao ra đường gây thương tích cho cháu và cắn người hàng xóm, khiến hai người yêu cầu ông chịu trách nhiệm.

Ông Thuận phân trần với cán bộ thú y rằng chỉ thả chó đi vệ sinh một lúc, chó đã được tiêm phòng từ nhỏ. "Ở nhà tôi xích nó, ra đường cho nó chạy nhảy xả stress", ông Thuận nói. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng, ông mới thừa nhận đã tiêm cho chó cách đây khoảng 3 năm.

Thông qua tình huống này, cán bộ thú y giải thích quy định về quản lý chó, mèo và phòng chống bệnh dại. Theo đó, vắc-xin phòng bệnh dại cần được tiêm nhắc lại hằng năm. Chủ nuôi có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm hoặc không có dây xích, không có người dắt chó khi đưa ra nơi công cộng.

Đồng thời, chủ nuôi phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi chó gây thương tích cho người khác. Người bị chó cắn cần được xử lý vết thương và đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Trần Phú Cường - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM - cho rằng đây không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn là hoạt động thiết thực, nhằm chuyển hóa kiến thức pháp luật thành nhận thức, từ nhận thức thành hành động, góp phần xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Tiểu phẩm "Rắc rối từ sợi dây xích" tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành chăn nuôi và thú y năm 2026 do Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM tổ chức - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Trần Phú Cường - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM - phát biểu - Ảnh: NGỌC KHẢI