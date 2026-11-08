Chó dại cắn 9 người ở Vĩnh Long, 1 người vẫn chưa chịu đi tiêm

Nuôi chó thả rông nguy cơ lây lan bệnh dại - Ảnh: AI

Ngày 8-11, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long) cho biết trên địa bàn xã Giao Long vừa ghi nhận ổ dịch bệnh dại trên chó. Con chó dại vô chủ mắc bệnh đã cắn 9 người và một con chó khác, trong đó 8 người đã được tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị theo phác đồ.

Trước đó, từ ngày 30-10 đến 2-11, tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận có 9 người và một con chó bị một con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ tấn công, cắn gây thương tích.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân phối hợp chính quyền địa phương bắt giữ con chó. Đến chiều 2-11, con chó chết. Cùng ngày, cơ quan thú y lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 4-11 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút dại (Rabies vi rút).

Ngay sau khi xác định ổ dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn tiêu hủy chó mắc bệnh, đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo tại địa phương.

Đối với 9 người bị chó cắn, đến nay có 8 người đã được cơ sở y tế tiêm huyết thanh kháng dại và tiếp tục điều trị theo phác đồ. Trường hợp còn lại, chính quyền địa phương đang vận động đến cơ sở y tế để được hướng dẫn phòng, điều trị.

Thời gian tới, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường giám sát bệnh dại, rà soát và thống kê đàn chó, mèo trên địa bàn xã Giao Long.

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động theo dõi sức khỏe vật nuôi, kịp thời khai báo khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 6 trường hợp tử vong do chó cắn tại các xã, phường Tân Xuân, Hiệp Mỹ, Châu Hưng, Bến Tre, Ba Tri và Tân Thủy. Ngành chức năng cũng phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật tại Phước Mỹ Trung, Lộc Thuận, Đồng Khởi và Thạnh Phước.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có khoảng 333.000 con chó, mèo, chủ yếu được nuôi nhỏ lẻ, từ 1-3 con/hộ và tập trung nhiều ở khu vực nông thôn. Tập quán thả rông còn phổ biến, nhiều hộ chưa khai báo việc nuôi chó, mèo. Việc xích chó, đeo rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng cũng chưa được thực hiện nghiêm.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý đàn chó, mèo, đẩy mạnh tiêm vắc xin cho vật nuôi và bảo đảm người bị phơi nhiễm được điều trị dự phòng kịp thời.

Vĩnh Long phấn đấu từ năm 2026 và những năm tiếp theo, tỉ lệ tiêm phòng vắc xin dại đạt hơn 80% tổng đàn. Ngành chức năng cũng đặt mục tiêu 100% trường hợp động vật nghi mắc bệnh dại được lấy mẫu gửi xét nghiệm để chủ động cảnh báo sớm.

Người dân tiêm vắc xin phòng bệnh dại tại Vĩnh Long - Ảnh: HOÀI THƯƠNG