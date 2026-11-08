Nhan sắc tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang đêm chung kết

Giây phút đăng quang của Nguyễn Yến Trang - Ảnh: NAM TRẦN

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7-11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.



Nguyễn Yến Trang hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Thủ đô Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 79-58-88cm. Tại cuộc thi năm nay, Yến Trang mang số báo danh 362 và từng chia sẻ ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ.

Trong đêm chung kết, 25 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm, trả lời câu hỏi ứng xử và trang phục dạ hội.

Ở phần thi áo dài, các người đẹp trình diễn bộ sưu tập Mạch Liên Hoa của hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Đặng Thị Ngọc Hân, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Yến Trang cho phần thi trang phục áo tắm - Ảnh: NAM TRẦN

Trong phần thi ứng xử, Yến Trang nhận câu hỏi về cảm nhận của một công dân Việt Nam trước vẻ đẹp hòa bình của đất nước và cách lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế.



Trả lời câu hỏi, cô cho rằng vẻ đẹp hòa bình hiện diện trong những điều bình dị của cuộc sống, như được thức dậy dưới bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến.

Cô cũng nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong việc kiến tạo, lan tỏa hòa bình. Cô kết thúc phần trả lời bằng câu nói: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Sau phần thi ứng xử, ban tổ chức công bố Top 3 gồm Nguyễn Yến Trang, Lê Phương Nghi và Trần Xuân Khánh Linh.

Kết quả, Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở vị trí cao nhất, trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trần Xuân Khánh Linh giành danh hiệu Á hậu 1, Lê Phương Nghi là Á hậu 2.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện cho người kế nhiệm Nguyễn Yến Trang.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham dự của gần 10.000 khán giả, khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp đại diện cho bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, với chủ đề "Miền hương sắc".

Yến Trang trả lời câu hỏi của ban giám khảo ở phần thi ứng xử về hoà bình - Ảnh: NAM TRẦN

Yến Trang sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 79-58-88cm - Ảnh: NAM TRẦN

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Yến Trang - Ảnh: NAM TRẦN

Ngoài vương miện "Ngọc Liên Diệu Nhật", Yến Trang cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá 500 triệu đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang - Ảnh: NAM TRẦN