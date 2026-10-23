Vì sao Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 lấy chủ đề ‘Kỷ nguyên vươn mình’?

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Phương Linh (giữa) cùng hai á hậu Mỹ Lan, Bảo Trân tại lễ khởi động cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 - Ảnh: BTC

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 - Miss Tourism Vietnam 2028 chính thức công bố khởi động cuộc thi vào ngày 23-10 tại Hà Nội.

Tại lễ khởi động, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về chủ đề của cuộc thi là "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", ông Đàm Phương Anh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 - cho biết Hoa hậu Du lịch Việt Nam không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp mà mang trọng trách kinh tế - văn hóa đặc biệt.

Cuộc thi đặt mục tiêu quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vươn xa cộng đồng quốc tế, khu vực Đông Nam Á và châu Á. Mỗi thí sinh là một đại sứ du lịch mang theo hành trang trí tuệ, tri thức và sắc đẹp để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Ngoài ra chọn chủ đề "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" cũng là để khơi dậy niềm tự hào cùng khát vọng cống hiến của thí sinh.

Cuộc thi tìm kiếm những gương mặt hội tụ sắc đẹp, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, có khả năng truyền cảm hứng, giới thiệu văn hóa và điểm đến Việt Nam.

Bên cạnh nhan sắc và kỹ năng trình diễn, cuộc thi chú trọng kiến thức văn hóa, du lịch; khả năng giao tiếp, thuyết trình, ngoại ngữ và sáng tạo nội dung.

Thí sinh dự kiến tham gia các hoạt động tìm hiểu di sản, cảnh quan, ẩm thực, làng nghề, đời sống cộng đồng; trải nghiệm và giới thiệu điểm đến qua các sản phẩm truyền thông, kết hợp hoạt động nhân ái, bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức mong muốn mỗi thí sinh đều có thêm hành trang để trở thành một đại sứ quảng bá du lịch cho địa phương mình.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 được tổ chức tại Quảng Trị, gắn với các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2027; chung kết dự kiến vào dịp chào năm mới 2028. Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt, độ tuổi từ 18-24, cao từ 1m63, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình, chưa sinh con.