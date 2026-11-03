Hơn 3.000 lượt người gửi câu hỏi ứng xử tới Hoa hậu Việt Nam 2026

Hàng ngàn công chúng muốn đặt câu hỏi ứng xử cho Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong ảnh là những thí sinh sẽ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7-11 tại Hải Phòng - Ảnh: BTC

Thông tin được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa ra tại buổi họp báo ngày 3-11, trước thềm đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 7-11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Đây là kết quả một sáng kiến đáng chú ý của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay: mở cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhiều cuộc thi hoa hậu, công chúng vẫn rất quan tâm Hoa hậu Việt Nam

Trả lời Tuổi Trẻ tại buổi họp báo, ông Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, với Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc là tiêu chí quan trọng nhưng cần được xem xét cùng tri thức, nền tảng văn hóa, cách ứng xử và ý thức đóng góp cho xã hội.

Vì vậy mà phần thi ứng xử trong đêm chung kết có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy ban tổ chức đã mở cuộc thi cho bạn đọc được đặt câu hỏi cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam trả lời ứng xử.

Ông Sưởng nói ban tổ chức muốn tận dụng trí tuệ to lớn của tập thể cộng đồng thay vì chỉ gói gọn trong các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo.

“Năng lực của con người có giới hạn, trí tuệ chất xám của cộng đồng là không giới hạn”, ông Sưởng nói.

Kết quả, trong vòng hơn 3 tuần, mỗi ngày Báo Tiền Phong nhận được khoảng 150 câu hỏi của bạn đọc gửi về cho ban giám khảo lựa chọn để thử thách trí tuệ, ứng xử của những người đẹp tranh vương miện.

Gần 4.000 câu hỏi đã được gửi về cho ban tổ chức tính đến ngày 31-10.

Các câu hỏi mà bạn đọc gửi về có nội dung trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ đến lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khả năng hội nhập.

Nhiều câu hỏi đặt thí sinh trước tình huống cụ thể, đòi hỏi quan điểm và cách lựa chọn riêng. Ông Sưởng đánh giá có rất nhiều câu hỏi hay đã được bạn đọc gửi về cho ban tổ chức.

Việc có hàng ngàn người muốn góp sức đặt câu hỏi hay để tìm ra nàng hậu xứng đáng cho thấy dù có nhiều cuộc thi hoa hậu nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn rất được công chúng quan tâm.

Ông Phùng Công Sưởng - tổng biên tập báo Tiền Phong, và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 tại buổi họp báo - Ảnh: BTC

19 hoa hậu Việt Nam, có 2 hoa hậu người Hải Phòng

Tại buổi họp báo, ông Phùng Công Sưởng cũng lý giải vì sao chọn Hải Phòng để tổ chức chung khảo và chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Có nhiều lý do như cơ sở hạ tầng, bề dày văn hóa và di sản nổi trội của Hải Phòng… Trong đó có một lý do quan trọng: Hải Phòng là mảnh đất rất có duyên với Hoa hậu Việt Nam.

Trong tổng số 19 Hoa hậu Việt Nam tính đến thời điểm này thì có 2 hoa hậu là người Việt Nam: Nguyễn Thị Mai Phương (đăng quang năm 2002) và Nguyễn Thị Huyền (đăng quang năm 2004).

Năm nay, trong số 25 thí sinh vào chung kết, có tới 4 thí sinh Hải Phòng là Bùi Mai Linh, Phạm Vân Hà, Hoàng Thị Hà Phương, Lưu Phương Anh. Trong đêm chung kết, 25 thí sinh sẽ thi trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội, cùng những màn đồng diễn.

Nhưng kết quả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam còn căn cứ vào những thử thách thực tế ở các phần thi tìm đại sứ cũng như quá trình thí sinh tập luyện, học tập chứ không chỉ đêm chung kết.

Ở chặng cuối, ban tổ chức dự kiến lần lượt lựa chọn các gương mặt vào Top 15, Top 10 và Top 5; năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác.

Giá vé xem Hoa hậu Việt Nam lên tới 10 triệu đồng Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức với quy mô lớn, hướng tới phục vụ gần 7.000 khán giả. Vé được phân chia thành bốn hạng vé: Standard, Premium, VIP và VVIP, với mức giá tương ứng 1 triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng, đồng thời có các gói vé kết hợp lưu trú. Học sinh, sinh viên và người dân thành phố Hải Phòng đáp ứng điều kiện áp dụng được giảm 30%.